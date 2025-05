F1 | GP Miami, FP: Piastri al top davanti a Leclerc e Verstappen

Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo nelle libere del GP Miami davanti a a Charles Leclerc e Max Verstappen, in una sessione terminata con la bandiera rossa causata da Oliver Bearman finito a muro con la sua Haas in curva 12.

PIASTRI SI CANDIDA PER LA POLE

L'australiano della McLaren e leader del Mondiale ha iniziato al meglio il weekend sprint di Miami, ottenendo la migliore prestazione al termine di una sessione in cui la costante evoluzione della pista è stata una costante e dove il team di Woking ha certificato il ruolo di favorito della tappa americana del Circus. Alle spalle del #81 la Ferrari di Leclerc si è messa alle spalle la Red Bull di Max Verstappen, ma con delle incognite sul passo gara in cui il team di Maranello è sembrata piuttosto in difficoltà, oltre che con la Mercedes, velocissima con Russell e Antonelli, anche con una Williams in grande spolvero sul tracciato della Florida.

BENE LE WILLIAMS

E sono proprio le due vetture di Groove a piazzarsi alle spalle del podio virtuale con Carlos Sainz (4°) a precedere il compagno di squadra Alexander Albon (5°), anche grazie al giro effettuato con gomme morbide, con i due Williams seguiti da Isaac Hadjar (6°) e George Russell (7°). Chiudono la top 10 Yuki Tsunoda (8°), Andrea Kimi Antonelli (9°) e Fernando Alonso (10°).

INDIETRO NORRIS E HAMILTON

Poco fuori dai primi 10 Liam Lawson (11°) precede Lando Norris (12°) e Lewis Hamilton (13°), impossibilitati causa interruzione della sessione a tentare il giro in simulazione di qualifica, con l'alfiere McLaren che, però, prima della bandiera rossa era comunque più lento nei primi due settori del compagno di squadra. A chiudere la graduatoria di giornata troviamo le due Kick Stack Sauber di Nico Hulkenberg (14°) e Gabriel Bortoleto (15°), poi a seguire Oliver Bearman (16°), Pierre Gasly (17°), Esteban Ocon (18°), Jack Doohan (19°) e Lance Stroll (20°).

Credits: Account X Formula 1

Il weekend del GP Miami proseguirà con le qualifiche Sprint che scatteranno alle ore 22:30 italiane.

Vincenzo Buonpane