WRC | Rally Montecarlo, day 3: Ogier sempre davanti in una gara tiratissima

È un’apertura della stagione 2025 del WRC ricca di emozioni e colpi di scena quella che si sta vivendo sulle speciali del Rally di Montecarlo. Sebastien Ogier continua a guidare la classifica, mentre alle sue spalle infuria la lotta per le posizioni del podio, con Fourmaux, al debutto in Hyundai, a tentare di insidiare la doppietta Toyota.

Seb sempre leader in una giornata complicata

Le sei prove speciali di questo sabato si sono rivelate complicate e ricche di insidie, esattamente come avvenuto nelle prime due giornate del primo rally del WRC 2025. La doppia ripetizione dell’inedita Aucelon-Recobeau ha messo alla prova tutti gli equipaggi per la sua strettezza in diversi passaggi e per il continuo variare del livello di grip sull’asfalto, tra chiazze di umido e sporco portato in carreggiata dalle diverse vetture. Nella mattinata, una leggera pioggia ha aggiunto ulteriori complicazioni, mentre nel pomeriggio è tornato il sole a farla da padrone tra le montagne del sud della Francia.

Sebastien Ogier ha chiuso la terza e penultima giornata del Monte davanti a tutti, andando a caccia della decima affermazione in carriera sulle speciali di casa. Il francese ha cercato di spingere al massimo evitando però ogni tipo di errore che avrebbe potuto pregiudicare il risultato finale. Partendo ultimo tra le Rally1, il pilota di Gap è stato bravo ad evitare errori con la sua Yaris GR1, soprattutto nel loop pomeridiano, quando le speciali erano rese ancora più insidiose dal tanto sporco portato in traiettoria durante i vari passaggi. All’arrivo della P.S. 15, Ogier è transitato con 20.3 secondi di vantaggio su Evans, che nell’ultima speciale è tornato davanti a Fourmaux

Lotta a tre per il podio

Una battaglia sul filo dei decimi si è combattuta oggi per le posizioni del podio. Alla fine, a spuntarla è stato Elfyn Evans, che ha sfruttato al meglio l’ultima speciale dopo essere risultato molto in difficoltà in quelle più lente. Il gallese aveva chiuso il giro mattutino con 2.8 secondi di ritardo rispetto al rivale, e nel pomeriggio ha lottato fino in fondo e terminando davanti ad un ottimo Fourmaux per 4.3 secondi.

In vista degli ultimi 50 km cronometrati previsti per domani, la lotta per il podio rimane dunque apertissima, con anche Ott Tanak che vorrà dire la sua. Dopo lo spavento di ieri, l’estone si è portato davanti a Kalle Rovanpera e al momento è quarto a soli 2.5 secondi dal team mate Fourmaux. La sua giornata ha fatto da contraltare a quella di Thierry Neuville, che già nella prima prova si è trovato a perdere tanti secondi a causa di uno stallo del motore. Il campione del mondo in carica ha chiuso davanti al duo della M-Sport, con Gregoire Munster a chiudere il gruppo delle Rally1, penalizzato ieri in serata in seguito ad un problema in fase di trasferimento verso il Parco Assistenza di Gap.

WRC2: Gryazin passa Rossell nel finale

Il padrone di casa Yohann Rossell ha chiuso in seconda posizione nella categoria cadetta con la sua Citroen C3, venendo superato dal rivale Gryazin proprio nell’ultima speciale di giornata, ad Aspremont. Il francese si può consolare con il fatto che lo stesso bulgaro non abbia desiganto il Montecarlo per segnare punti mondiali, ma certamente domani vorrà fare di tutto per tornare davanti.

Saranno una cinquantina i chilometri in programma nelle speciali di domani, con partenza prestissimo, alle 6:39. In programma la Power Stage, che si terrà sul mitico Col de Turini, che tornerà finalmente nella sua interezza, con l’arrivo a Peira Cava.

Nicola Saglia