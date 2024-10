WorldSSP300 | Jerez: Aldi Mahendra è Campione del Mondo 2024

Nell'ultimo round del Mondiale Supersport 300 a Jerez hanno vinto per la prima volta David Salvador e Julio Garcia. Ma il protagonista del weekend è stato Aldi Mahendra, che ha battuto Loris Veneman nella lotta per il titolo.

David Salvador vince Gara 1, Mahendra sul podio

La prima delle due gare è partita subito con un colpo di scena in ottica campionato: Inigo Iglesias, ancora matematicamente in lotta, è stato costretto a terminare anzitempo il suo weekend a causa di una caduta nel warm-up che gli ha procurato una frattura del perone e una lussazione della caviglia destra. A primeggiare su un foltissimo gruppo di piloti è stato David Salvador, che ha ottenuto la sua prima vittoria nel campionato davanti a Julio García. Sul podio il leader del campionato Aldi Mahendra, che porta il suo vantaggio in campionato a +21 sul rivale Loris Veneman, sesto alle spalle di Antonio Torres e Marco Gaggi, il quale ha beneficiato della retrocessione di una posizione proprio dell'olandese. A seguire Marc García e Galang Hendra Pratama, poi Carter Thompson e Matteo Vannucci decimo. A punti anche Emiliano Ercolani ed Elia Bartolini, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Diciassettesimo Mirko Gennai, attardato per un’uscita di pista ad inizio gara.

Primo successo per la Kove con Julio Garcia, titolo a Mahendra

A vincere l'ultima gara stagione è stato Julio Garcia, che regala alla casa cinese Kove il primo successo in carriera. Alle sue spalle un ottimo Antonio Torres, in sostituzione dell'infortunato Bruno Ieraci. Completa il podio l'altra Kove di Marc Garcia. Quarto posto per il vincitore di Gara 1 David Salvador. Quinto posto per Loris Veneman, che era costretto a vincere sperando in un brutto risultato del rivale Mahendra, che è giunto invece sesto al traguardo, ottenendo il titolo mondiale. Completano la top 10 José Osuna, Galang Hendra Pratama, Gonzalo Sánchez e il bicampione del mondo Jeffrey Buis. Undicesimo Emilio Ercolani, seguito da Marco Gaggi ed Elia Bartolini.

La classifica finale

La classifica finale vede dunque al primo posto Mahendra davanti a Veneman, seguiti da Inigo Iglesias, che nonostante l'infortunio mantiene il terzo posto. Seguono Julio Garcia, Jeffrey Buis e Marc Garcia; settimo il primo degli italiani Mirko Gennai. Interessante notare come siano presenti in top 5 tutte e quattro le moto in griglia, tra l'altro con almeno una vittoria ciascuno.

Francesco Sauta