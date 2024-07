FIA F2 | Budapest, qualifiche: Aron torna in pole, settimo Antonelli

Paul Aron riparte dalla disfatta di Silverstone e comincia il week-end di Budapest con la sua seconda pole position stagionale in FIA Formula 2. L’estone della Hitech Pulse-Eight precederà sulla griglia Enzo Fittipaldi ed il leader del campionato Isack Hadjar dopo una qualifica molto tirata.

Aron a -11 da Hadjar, altro errore di Marti

Aron conquista dunque i primi 2 punti del fine settimana (accorcia a -12 da Hadjar) con il giro più veloce in 1:30.028 ottenuto al posto giusto e al momento giusto nel secondo stint. Esso è stato condizionato per tempistiche e finestre di giri veloci dalla bandiera rossa a meno di 20 minuti per il testacoda di Pepe Marti in curva 11 che ha portato allo spegnimento della sua monoposto Campos Racing. Un altro errore per il giovane spagnolo che partirà 21° nelle due gare.

Il team spagnolo piazza comunque il leader di classifica Isack Hadjar in terza posizione ad aprire la seconda fila, con Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing) a stare in mezzo tra i due contendenti del titolo piloti. Al fianco del francese troveremo Gabriel Bortoleto con la Invicta Racing in quarta posizione, mentre in terza fila avremo nell'ordine Victor Martins (ART Grand Prix) e Dennis Hauger (MP Motorsport).

Antonelli settimo, disastro Crawford

In settima posizione abbiamo un Andrea Kimi Antonelli , abile a rifarsi dopo un bloccaggio nella prima parte delle qualifiche. L’italiano della Prema partirà dunque dalla quarta fila per la Feature Race di domenica e dalla seconda per la Sprint Race che prenderà il via domani alle ore 14:15. Qualifica difficile invece per il suo compagno Oliver Bearman, 14mo assoluto.

A completare la top 10 della griglia di partenza ci saranno Zane Maloney (Rodin Motorsport) dalla ottava casella, presente davanti a Kush Maini (Invicta Racing) e Richard Verschoor (Trident) che partirà dalla pole invertita per la gara sprint. In ombra Franco Colapinto (12°, MP Motorsport) e Zak O’Sullivan (15°, ART GP), disastroso invece Jak Crawford (DAMS) che partirà dal fondo della griglia dopo una qualifica molto travagliata tra scelte sbagliate ed errori in pista.

Credits: fiaformula2.com

Andrea Mattavelli