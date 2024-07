GTWC Europe: Mattia Drudi: "Mentalmente è stato difficile, mi sono tolto un peso"

Mattia Drudi ha vinto la 24h di Spa, evento principale per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l'Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Aston Martin e Comtoyou Racing trionfano con il nostro connazionale, presente sul podio nel 2020 con una seconda posizione.

Aston torna a vincere in Belgio

Nicki Thiim e Marco Sorensen hanno accompagnato Drudi verso il successo conclusivo, la coppia ha lottato contro i rivali approfittando nel finale del noto problema ai box che ha ostacolato la Ferrari.

Aston Martin ha potuto firmare la prima gioia dal 1948 ad oggi a Spa, la prima assoluta con la nuova Vantage GT3 EVO che precedentemente aveva primeggiato solamente in Giappone in GT300 in occasione della tappa del Fuji del Super GT. Sorensen/Thiim/Drudi ottengono la prima gioia a Spa in carriera, il tridente ha preceduto la Ferrari #51 e la BMW M4 GT3 #32 del Team WRT.

La gioia di Mattia Drudi dopo la vittoria

Fino a 40 minuti dalla fine non ci aspettavamo di vincere, la Ferrari era molto veloce e credo che sarebbe stato difficile recuperare terreno. Sono stato sfortunato nel traffico ed ho capito che colmare il gap sarebbe stato complicato. Il team non mi ha detto subito quanto è successo, dopo l'ultima sosta mi hanno detto che eravamo al comando. Fino a quel momento non conoscevo la situazione. Ovviamente non si può mai sapere, ma le ultime due ore era complicato primeggiare.

Il nuovo pilota di Aston Martin dopo anni di gare con Audi Sport, campione in carica del GTWC Europe Sprint Cup, ha continuato dicendo:

Quest'anno è stata molto dura con il meteo sempre non certo. Fisicamente è mentalmente è stato difficile, l'attenzione è sempre stata alta. Senza penalità o altro è stato tutto perfetto, onestamente è stato un peso che mi sono peso. Di occasioni così non ne capitano molte, ora guardiamo avanti con tanta fiducia.

Da Spa - Luca Pellegrini