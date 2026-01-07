WEC | Toyota si aggiorna presentando la TR010 Hybrid
Il nuovo prototipo giapponese debutterà nel Mondiale 2026, tantissimi gli aggiornamenti rispetto alla GR010 Hybrid
Toyota ha presentato ufficialmente la TR010 Hybrid, il nuovo prototipo che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026. I giapponesi, come noto, hanno aggiornato in modo sensibile la propria auto, la più vincente della storia per quanto riguarda la categoria Hypercar.
Toyota si rinnova con la TR010 Hybrid
Toyota si aggiorna. Sono passati due mesi circa dal debutto della TR010 Hybrid presso il Circuit Paul Ricard ed ora è giunto finalmente il momento della presentazione con le tantissime novità da segnalare a partire dal nuovo colore.
Come accaduto per la GR Yaris Rally1, in azione a fine gennaio con la prima tappa del FIA World Rally Championship, anche nel FIA WEC il brand asiatico ha scelto di abbandonare il ‘nero’ per una livrea principalmente ‘rossa’.
Dal punto di vista tecnico cambiano invece le linee delle fiancate, la zona posteriore ed anche il muso anteriore con un nuovo disegno delle luci che vuole allinearsi con le recenti novità di Toyota per quanto riguarda l'automotive.
Il nuovo nome è invece dovuto alla modifica interna da parte di Toyota. La denominazione ‘Toyota Racing’ rimpiazza quella di ‘Toyota Gazoo Racing Europe’, la sigla ‘Gazoo Racing' resta valida per la società che gestisce le attività motoristiche del colosso giapponese per quanto riguarda le quattro ruote.
Verso il 2026 per tornare a vincere?
In totale Toyota ha finora completato due test con la TR010 Hybrid, non è invece chiaro il numero di ‘Joker’ utilizzato per il rinnovamento del prototipo.
Ricordiamo che sono disponibili per ogni squadra cinque evoluzioni durante il ciclo regolamentare, Toyota ha sempre evitato negli ultimi due anni qualsiasi domanda inerente a ‘gettoni’ da utilizzare o già esauriti.
Confermati da tempo invece i piloti per le due TR010 Hybrid: la #7 vedrà nuovamente Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway, mentre la gemella #8 accoglierà Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi.
Toyota ha vinto nel 2025 la 8h del Bahrain non riuscendo però ad imporsi in nessuna classifica del Mondiale Endurance. Quest'anno, per la prima volta in Hypercar, i giapponesi hanno anche mancato il podio in occasione della 24h Le Mans.
Luca Pellegrini