F1 | Sainz debutterà con la Williams nei test di Abu Dhabi

Mentre il Mondiale di Formula 1 2024 volge verso la sua conclusione, lo sguardo dei team è già orientato verso il futuro. Tra essi, Williams nella giornata odierna ha annunciato che Carlos Sainz effettuerà con la scuderia di Grove la giornata di test post-season in programma martedì 10 dicembre sul circuito di Yas Marina, due giorni dopo il GP Abu Dhabi.

Sainz subito in pista dopo la fine della stagione

La notizia, che può apparire scontata per molti, rappresenta comunque una nota positiva per la scuderia di Grove che così può già contare sulle prestazioni del pilota spagnolo dopo la fine di questa stagione. Carlos Sainz, alla Ferrari dal 2021, lascerà il Cavallino Rampante a fine stagione dopo quattro anni insieme e una partnership che ha portato a 4 vittorie, di cui due ottenute quest'anno a Melbourne e più recentemente a Città del Messico.

Lo spagnolo, che in passato aveva corso per Toro Rosso, Renault e McLaren, si è affermato nel corso degli anni come un pilota costante e dalla grande intelligenza in gara. Ne sono la prova il suo primo successo a Silverstone nel 2022 andando contro gli ordini del muretto Ferrari (dopo il pasticcio combinato con Leclerc) o l'affermazione a Singapore nel 2023 con il DRS dato a Norris per difendersi dagli attacchi delle Mercedes.

Annunciato alla Williams per affiancare Alex Albon nel 2025, Sainz potrà salire subito sulla monoposto di Grove di quest'anno (FW46) nella giornata di test post-season di Abu Dhabi per prendere subito le misure con la nuova scuderia. Tale notizia può essere interpretato come un altro forte segnale del team di James Vowles di puntare sul 30enne spagnolo, nonostante le ultime prestazioni dell'argentino Franco Colapinto.

Credits: Williams Racing / X.com

La situazione nelle altre scuderie per il test

Anche Haas e Sauber/Audi hanno seguito lo stesso modus operandi, con i loro nuovi acquisti Esteban Ocon e Nico Hulkenberg che saranno in pista nella giornata di martedì 10 dicembre con le loro nuove rispettive scuderie. Non si può dire altrettanto per la Ferrari, che dovrà attendere per il debutto di Lewis Hamilton con la Rossa di Maranello dopo il mancato accordo con la Mercedes.

Il campione britannico debutterà dunque molto probabilmente a gennaio nel pieno inverno della Formula 1, mentre per il nome del pilota che scenderà in pista insieme a Leclerc nella giornata di test post-season ad Abu Dhabi dovremmo attendere ancora un po'. Tra gli indiziati c'è anche il calabrese Antonio Fuoco che scenderà in pista già nelle FP1 del GP Abu Dhabi dopo che Oliver Bearman ha perso lo status di rookie dopo aver sostituito Magnussen alla Haas nel GP Brasile ad Interlagos.

Andrea Mattavelli