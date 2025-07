Formula E | EPrix Londra, a Ticktum l'ultima pole della stagione, battuto Cassidy

Dan Ticktum conferma il suo ottimo momento di forma conquistando nell'ultimo giorno di gara della Season 11 la sua prima pole position della carriera in Formula E. L'inglese di Cupra Kiro ha battuto con oltre 2 decimi di vantaggio Nick Cassidy, con il neozelandese della Jaguar che oggi punta al secondo posto nel Mondiale di Pascal Wehrlein: potrà farlo partendo dalla prima posizione, visto che Ticktum dovrà - purtroppo per lui - scontare 5 posizioni di penalità per un contatto con Evans nella gara di ieri.

Ticktum beffa le Jaguar

Per Ticktum invece la pole era l'ultimo traguardo mancante in una stagione che ha regalato, a lui e a Kiro, grandi risultati con il primo podio di Tokyo e la vittoria di Jakarta dello scorso mese.

Sono felice, sono più contento oggi rispetto alla vittoria di Jakarta, è speciale. La qualifica mostra quello che la combinazione auto-pilota può fare, è speciale. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale quest'anno, il team dev'essere orgoglioso. Sarà difficile, partire fuori dai primi 8 rende difficile la caccia al podio. Mi sono scusato con Mitch per l'episodio di ieri, sinceramente per me la penalità è severa, dovremo cercare di azzeccare la strategia ma l'obiettivo sarà il podio.

La pole di Ticktum toglie a Jaguar 3 punti importanti per quelli che sono gli obiettivi di oggi del brand inglese, che punta al secondo posto tra i team e al secondo posto tra i piloti con Cassidy: entrambi target per i quali in semifinale Evans aveva giocato di squadra rallentando nel finale e lasciando campo libero al connazionale nonostante Cassidy avesse commesso un errore tra curva 16 e 17.

Per effetto della già citata penalità a Ticktum, che partirà sesto, Cassidy scatterà dalla pole e avrà accanto a sé Maximilian Gunther, che il neozelandese aveva battuto in semifinale. In seconda fila ci sarà Mitch Evans terzo davanti a Wehrlein, che precedono De Vries e proprio Ticktum.

Nei gruppi out Rowland

Nel gruppo A eliminazione a sorpresa per Oliver Rowland, out come ieri dai duelli ed solo quinto per 34 millesimi dal tempo di Cassidy, ultimo dei qualificati assieme a Evans e alle due Mahindra che hanno chiuso ai primi due posti. Il neo-campione del mondo partirà in quinta fila, dalla 10^ posizione. Out anche Antonio Felix da Costa per un sospetto problema tecnico a poco meno di 5' dalla fine del turno che lo ha costretto a fermarsi in pista e all'esposizione conseguente della bandiera rossa. Il portoghese non è riuscito a ripartire e sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento.

Nel gruppo B non superano i duelli Nato e Barnard (in griglia rispettivamente 9° e 11°) per, rispettivamente, 88 e 95 millesimi di distacco da Vandoorne, ultimo dei qualificati dietro a Ticktum, Gunther e Wehrlein. Out anche Vergne, solo settimo. a poco più di un decimo dal belga di Maserati.

La classifica

Il via dell'ultimo EPrix della Season 11 è previsto per le 18.05: in gioco ancora il secondo e il terzo posto finale nella classifica piloti, con Wehrlein che deve difendere la seconda posizione dal recupero di Cassidy e con Barnard che tenterà il miracolo proprio nei confronti del neozelandese per la medaglia di bronzo. In gioco anche i titoli Team e Costruttori con Porsche che dovrà gestire l'ampio vantaggio che ha su Nissan in entrambe le classifiche.

