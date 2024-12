F1 | Test Abu Dhabi: Leclerc il più veloce, molto bene Sainz al debutto con Williams

Ultimo giorno di scuola per piloti e team F1 in questo 2024 ad Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina ha visto tutte le scuderie impegnate in due sessioni di quattro ore l'una, in cui Carlos Sainz è subito sembrato a proprio agio sulla Williams, e anche Ferrari ha lavorato bene in ottica 2025, con Leclerc al top della tabella dei tempi. Kimi Antonelli, ancora convalescente dopo che un pesante virus lo ha colpito nel corso del weekend, ha preso il volante della sua Mercedes nel pomeriggio.

Sainz al top in mattinata

L’unica giornata di test post stagionali F1 ha visto Carlos Sainz primeggiare nel corso della mattinata. Lo spagnolo, al debutto al volante della Williams dopo il filming day tenutosi ieri, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:24.435, facendo poco più di un decimo meglio dell’ex team mate Charles Leclerc. Il monegasco, con la Ferrari #16, ha percorso un totale di settanta passaggi nel corso delle prime quattro ore. Sull’altra Rossa è invece salito Antonio Fuoco, buon settimo con il tempo di 1:25.328.

Non si sono certo adagiati sugli allori i Campioni del Mondo Costruttori della McLaren. Lando Norris, infatti, ha completato un totale di 78 tornate prima di cedere il volante a Piastri nel pomeriggio, registrando il terzo tempo di sessione, mentre Pato O’Ward ha chiuso la mattinata al sesto posto, alle spalle di un pimpante Jack Doohan e di Frederik Vesti, che ha girato al posto di un Antonelli ancora non al top della forma dopo il virus che lo ha fermato nel corso del weekend. La prima sessione è stata, tra l’altro, l’occasione di vedere tanti dei nuovi acquisti prendere confidenza con i team del 2025. Oltre a Sainz, Hulkenberg e Bortoleto hanno saggiato la Stake F1, mentre Esteban Ocon è potuto scendere in pista con la sua Haas #31.

Leclerc si prende la scena nel pomeriggio

E' stata una giornata che ha trovato nei due ex compagni di team in Ferrari i suoi protagonisti maggiori. A meno di 30 minuti dall'ultima bandiera a scacchi dell'anno, infatti, Charles Leclerc si è infatti portato davanti a tutti, facendo segnare il crono di 1:23.510. Il monegasco, tra l'altro, è stato uno dei piloti che ha girato di più nell'arco della giornata, mettendo a referto 134 passaggi.

Finalmente, nel pomeriggio ha potuto prendere la pista anche Andrea Kimi Antonelli, facendo segnare passaggi molto interessanti con la sua Mercedes e terminando la sessione con un positivo 1:23.873, che lo ha portato al quinto posto alle spalle del team mate Russell e di un Hulkenberg subito aggressivo al volante della Stake Sauber.

Dopo l'ottima prestazione della mattinata, anche Carlos Sainz ha girato fortissimo nel pomeriggio di Abu Dhabi, terminando secondo a poco più di un decimo dal “vecchio” team mate. La seconda delle Ferrari, quella pilotata da Arthur Leclerc nel pomeriggio, ha chiuso in quattordicesima posizione. O'Ward, invece, è stato il migliore tra gli uomini McLaren, con il settimo posto dietro la RB di Iwasa.

La classifica completa al termine della giornata

Una giornata importante, dunque, quella che ha chiuso il 2024, con i nuovi arrivati nelle diverse scuderie subito in palla, quasi a voler mostrare i muscoli. Ora è tempo di analizzare i dati, chiudere le casse e spedire tutto in fabbrica per le meritate vacanze natalizie, al termine delle quali bisognerà subito rimettersi al lavoro. I test del Bahrain sono dietro l'angolo.

Nicola Saglia