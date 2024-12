Rattican/Lebbon campioni GT4 Europe 2024 a Jeddah | A Ruota Libera

Josh Rattican/Tom Lebbon vincono il titolo 2024 nel GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, categoria protagonista assoluta della 41ma e penultima puntata dell'anno di ‘A Ruota Libera’. Tante le bagarre in quel di Jeddah per un evento inedito che ha supportato la finale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

GT4 Europe, Jeddah: McLaren non sbaglia nella finale

La finale del GT4 Europe, per la prima volta nella storia in azione in Medio Oriente, non ha modificato gli equilibri in classifica. Josh Rattican/Tom Lebbon (Elite Motorsport with Entire Race Engineering McLaren #78) non hanno commesso errori gestendo l'ipotetica rimonta da parte di Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar Audi #3).

I vincitori delle due tappe di Monza, obbligati ad imporsi di fatto anche in Arabia Saudita, hanno ottenuto entrambe le competizioni in programma con margine sulla concorrenza.

Sabato, nella race-1, l'Audi #3 ha preceduto le due McLaren Elite Motorsport di Tom Emson/Alex Denning #77 e Josh Rattican/Tom Lebbon #78. Lariche e Consani hanno controllato la scena anche nella decisiva race-2 battendo nell'ordine Benjamin Lessennes/Ricardo van der Ende (L’Espace Bienvenu BMW #17) e Matéo Villagomez/Jamie Day (Racing Spirit of Léman Aston #82) dopo una bella bagarre contro la Ford Mustang #62 Academy Motorsport.

Josh Rattican/Tom Lebbon hanno completato in quinta piazza non prendendosi rischi visto l'ampio margine in classifica. Il marchio di Woking ottiene il secondo titolo in GT4 nell'anno solare dopo la prestazione nel British GT Championship, il brand inglese non vinceva nella Silver Cup dal 2022 quando il successo finale fu ottenuto da United Autosports.

Porsche vince in PRO Am

In PRO AM, invece, Finn Zalauf/Max Kronberg (W&S Motorsport Porsche #30) sono i nuovi campioni. La coppia festeggia nonostante il ritiro in race-1, out dopo un contatto con la BMW #12 Borusan Otomotiv Motorsport di Berkay Besler.

La rivincita è arrivata domenica grazie anche all'impatto contro le barriere da parte di i Aleksandr Vaintrub (Mirage Racing Aston #7). Quest'ultimo, rivale della Porsche #30 insieme a Stanislav Safronov, ha perso il controllo della propria auto nel secondo settore perdendo automaticamente la chance di lottare fino alla fine per la conquista del campionato.

Race-1 in classe è stata firmata dalla Porsche #110 di AVR AVVATAR di Alban Varutti/Julien Piguet, mentre l'ultima sfida del 2024 è andata a Andy Cantu/Charles Dawson (NM Racing Mercedes #16).

Menzione finale per la classe GT4 che ha visto nuovamente all'assalto Pascal Huteau/Laurent Hugon (Schumacher CLRT Alpine #55). I campioni 2024, già matematicamente a segno in quel di Monza, hanno primeggiato in race-1, mentre in race-2 la vittoria è andata all'Aston Martin Vantage AMR GT4 #72 GPA Racing affidata a Florent Grizaud/Kevin Jimenez.

Gran finale del 2024 in Asia

Settimana prossima inizierà da Sepang (Malesia) la stagione 2024/25 dell'Asian Le Mans Series con un doppio appuntamento da non perdere. ‘A Ruota Libera’, invece, sarà protagonista con la tappa di Suzuka del Super GT, ultima fatica di una lunga ed avvincente stagione agonistica.

