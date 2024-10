TCR Italy | Monza, gara-1: Taylor vince e con Volt si porta a -5 da Baldan

Nicolas Taylor vince con facilità gara-1 a Monza per quanto riguarda il TCR Italy 2024. Il canadese di PMA Motorsport Audi #17 svetta sul bagnato dalla pole-position e si porta insieme a Ruben Volt a cinque punti di distanza da Nicola Baldan alla vigilia della finale di domani.

Taylor domina sotto la pioggia

Dopo il via alle spalle della Safety Car, viste le avverse condizioni meteo, ha visto Nicolas Taylor (PMA Motorsport Audi #17) gestire la situazione davanti a Salvatore Tavano (Girasole Cupra #4), subito aggressivo nei confronti di Damiano Reduzzi (Trico WRT Hyundai #81).

Il siciliano non è riuscito ad impensierire il canadese, ma ha dovuto vedersela con il significativo ritorno di Teddy Clairet (Team Clairet Audi #20). Male, invece, Nicola Baldan (Aikoa Racing Audi #8), inferiore nella prima parte d'azione al diretto rivale per il campionato Ruben Volt (ALM Motorsport Honda #27).

3 piloti in 5 punti in vista della finale!

Il finale non ha cambiato le carte in tavola nonostante una Safety Car per rimuovere la Cupra #182 di Davide Nardilli. Taylor ha gestito con facilità ogni ipotetico attacco da parte di Tavano che alla fine è arrivato terzo dopo aver perso una bellissima volata contro Clairet.

Volt, grazie al quarto posto di oggi, si porta a soli 5p in classifica nei confronti di Baldan che ha tagliato il traguardo in ottava piazza alle spalle di Junesung Park (Solite Indigo Racing Hyundai #97). L'estone ed il veneto dovranno confrontarsi domani anche con il già citato Taylor che con la propria Audi vanta come Volt soli 5 punti di ritardo. Tre piloti si contenderanno quindi domani il titolo nel TCR Italy, una battaglia tutta da vivere nell'imprevedibile tracciato di Monza.

Quinto posto per Reduzzi nonostante i problemi dell'opening lap, l'italiano ha preceduto Alex Ley (Targe Hyundai #76). Buon sabato anche per Michele Imberti (Kombat Motorsport Hyundai #44) e Paolo Rocca (ALM Motorsport Honda #11), rispettivamente in nona e decima piazza dopo race-1.

Franca campione DSG, Roccadelli domina gara-1

In TCR DSG, invece, domina dalla pole Matteo Roccadelli (Cupra #11). Il piemontese ha controllato dal primo all'ultimo giro beffando Luca Franca (Aikoa Racing Audi #191) e Luca Verdi (Planet Motorsport Audi #139).

Il #191 dello schieramento nativo di Cattolica, grazie al secondo posto di classe, si è laureato campione DSG 2024 con una competizione d'anticipo al termine di un campionato trionfale in cui si è distinto sin dall'opening round di Misano Adriatico.

Domani alle 9.25 la competizione che deciderà il titolo 2024 TCR Italy.

Luca Pellegrini