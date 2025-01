MotoGP | Gresini si svela a Imola: argento vivo per Márquez e Aldeguer

Nella cornice dell’Autodromo di Imola, dove c’è stato anche il momento di ricordo per Fausto Gresini in corrispondenza della chicane a lui dedicata, il team Gresini ha presentato la sua stagione 2025 che – come negli ultimi anni – lo vedrà impegnato in MotoGP, Moto2 e MotoE. Diverse le novità, soprattutto in MotoGP.

Argento vivo e Aldeguer le novità in MotoGP.

Per l’impegno in classe Regina, dove per il quarto anno Gresini correrà con le Ducati della stagione precedente, Gresini ha confermato Alex Márquez, che correrà con la struttura gestita da Nadia Padovani per il terzo anno di fila, che sarà affiancato da Fermin Aldeguer, al primo anno in MotoGP.

Aspettative chiare per Márquez e Aldeguer nel primo anno post-Marc. Credits: Gresini Racing

Reduce da una grande stagione con 3 vittorie ottenute da Marc Márquez e il terzo posto sia nella classifica Piloti sia tra i team, Gresini approccia la nuova stagione con alte aspettative, come ammesso anche da Nadia Padovani, team owner, che spera di vedere Alex Márquez “in top-5 tutte le gare”.

Ci lasciamo alle spalle un grande 2024, e abbracciamo con forza un 2025 in cui le aspettative rimangono alte. Abbiamo un team con esperienza, due piloti di grande talento, e una gran voglia di continuare a stupire come dal 2022 ad oggi… Fermin è appena arrivato, ma è già entrato nei nostri cuori, mentre Alex sono convinta che possa e debba lottare per la top5 in tutti i weekend di gara. Siamo felicissimi di questo nuovo progetto e la moto ha un tocco magico con questo cromato un po’ ovunque.

Nuova coppia e nuovo sponsor per Gresini in Moto2. Ad Arenas si affianca Binder. Credits: Gresini Racing

Moto2, Binder e un nuovo title sponsor

In Moto2 Gresini schiererà una coppia rinnovata con il confermato Albert Arenas e Darryn Binder. Allo spagnolo, al secondo anno con Gresini e al quinto in Moto2, si affianca il sudafricano, reduce dall’esperienza con Intact GP. Per il team di Moto2, dopo la chiusura del rapporto con QJ Motor giunta dopo il Gran Premio del Giappone, c’è anche un nuovo title sponsor in Italjet, azienda capitanata da Massimo Tartarini.

In MotoE confermata la coppia Ferrari-Finello per Gresini. Credits: Gresini Racing

In MotoE tutto confermato con Ferrari e Finello

L’impegno in MotoE invece è nel segno della continuità. Oltre al title sponsor Felo, è confermata anche la coppia formata da Matteo Ferrari, con Gresini sin dal 2019, e da Alessio Finello, al quarto anno nella categoria. Sulla moto – marchiata Ducati – diverse le novità, come una batteria più leggera ad incrementare la maneggevolezza e, di conseguenza, la performance in pista, e la possibilità di lavorare su più aspetti del set-up rispetto alla stagione precedente. Obiettivi ambiziosi per entrambi: Ferrari va a caccia del bis iridato, dopo il titolo vinto nel 2019, mentre per Finello il target è quello di alzare l’asticella.

Mattia Fundarò