FIA F2 | Parte da Budapest l'ultimo double-header prima della pausa estiva

Insieme alla Formula 1 questo week-end tornerà in pista anche la FIA F2 per il nono dei quattordici appuntamenti previsti in questa stagione 2024. La serie cadetta, dopo l'appuntamento di Silverstone di due settimane fa, scenderà in pista per il primo dei due round consecutivi previsti all'Hungaroring e a Spa prima della pausa estiva con una situazione in classifica molto equilibrata.

Dove eravamo rimasti

Dopo l'ultimo appuntamento di Silverstone Paul Aron è stato scavalcato in vetta alla classifica piloti del campionato. A Budapest si arriva con Isack Hadjar come nuovo leader grazie alla vittoria della Feature Race inglese. Il pilota francese è riuscito a superare il rivale estone, complice lo zero rimediato da quest'ultimo.

La classifica recita ora: Hadjar a quota 133 e Aron 117. Più lontano invece Zane Maloney con 101 punti, in ripresa dopo l'ottimo avvio stagionale grazie al doppio podio conquistato in Inghilterra. Tra i team invece è Campos a comandare con 171 punti. A seguire MP Motorsport, staccata di 13 lunghezze, due in più del team Invicta.

Occhi puntati anche su Andrea Kimi Antonelli, reduce dalla prima vittoria in carriera in FIA F2. Il pilota italiano non è stato però altrettanto fortunato nella gara lunga, nel corso della quale ha accusato un incidente con Kush Maini che lo ha subito estromesso dalla lotta.

Il circuito dell'Hungaroring

L'Hungaroring è sicuramente uno dei tracciati dal più alto carico aerodinamico di tutto il calendario. Secondo solo a Monaco, è un circuito molto stretto in cui i sorpassi non sono affatto facili.

Per facilitare ciò le zone DRS a disposizione sono due: la prima sul rettilineo di partenza, mentre la seconda subito dopo la prima curva, seppur molto più breve. La possibilità maggiore di sorpasso è in curva 1, dove i piloti devono effettuare la staccata più forte dei 4,381 km.

Il circuito è composto da molte curve che mettono alla prova anche la vita delle gomme, compromessa anche dalla temperature generalmente elevate. Il record della pista appartiene ad Oliver Rowland e risale addirittura al 2017 in 1:26.286.

Gli orari del weekend

Tutte le sessioni della FIA F2 a Budapest saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 5 luglio

11:05 - 11:50: Prove Libere

16:00 - 16:30: Qualifiche

Sabato 6 luglio

14:15 - 15:05: Sprint Race (28 giri o 45 minuti + 1 giro)

Domenica 7 luglio

10:05- 11.10: Feature Race (37 giri o 60 minuti + 1 giro)

Carlo Luciani

