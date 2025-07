GTWC Europe | Magny-Cours: BMW e Mercedes sfidano McLaren e Porsche

Riparte questo fine settimana da Magny-Cours la stagione del GT World Challenge Europe Powered by AWS con il quarto e penultimo round della Sprint Cup. BMW e Mercedes si contendono il primato contro McLaren e Porsche, la bagarre entra nel vivo in vista del gran finale che si svolgerà a settembre a Valencia.

Tutti contro tutti a Magny-Cours

BMW Motorsport e WRT dettano il passo con Charles Weerts/Kelvin van der Linde. La coppia #32 vanta 1 solo punto di margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing di Maro Engel/Lucas Auer e della McLaren 720S GT3 EVO #59 Garage 59 affidata a Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe.

Sven Muller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96) inseguono la vetta dopo sei avvincenti competizioni che hanno visto ben sei vincitori differenti. L'incertezza regna quindi alla vigilia di un nuovo avvincente weekend potenzialmente decisivo in vista della finalissima di Valencia.

Attenzione come sempre anche alla Ferrari #51 di Alessio Rovera/Vincent Abril (AF Corse - Francorchamps Motors). Nella classe PRO menzione anche per Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63) e Maxime Martin/Luca Stolz (Boutsen VDS Mercedes #9), ancora senza affermazioni quest'anno.

Credits: Bonora Agency

Nelle altre classi: Emil Frey Ferrari prova la fuga decisiva

Chris Lulham/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) hanno un ampio margine su Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann (AlManar Racing by WRT BMW #777) ed in Francia proveranno già a chiudere i giochi con un evento d'anticipo. L'obiettivo non è scontato, ma nemmeno impossibile per la coppia che sta dominando la classe Gold del GTWC Europe.

Decisamente più livellata la situazione in Silver Cup ed in Bronze. Nel primo caso Ezequiel Pérez Companc/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99), Lorens Lecertua/Ivan Klymenko (Sainteloc Racing Audi #26) e César Gazeau/Aurelian Panis (Boutsen VDS Mercedes #10) sono i principali contendenti per il successo, mentre nel secondo la Ferrari #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Dennis Marschall dovrà difendersi dal ritorno della Porsche #89 Lionspeed GP di Bastian Buus/Bashar Mardini.

Sabato sera race-1 in notturna come accaduto a Misano, domenica pomeriggio race-2.

Luca Pellegrini