ELMS | 4h Spa: finalmente AO by TF #14, Ferrari vince in GT

Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar vincono finalmente nell'European Le Mans Series 2024 con l'Oreca 07 Gibson #14 AO by TF. Il tridente festeggia dopo la pole del sabato imponendosi davanti a Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann (Inter Europol Competition #43) e Paul Lafargue/Reshad De Gérus/Job van Uitert (IDEC Sport #28), mentre in GT festeggia Kessel Racing Ferrari #57 con Takeshi Kimura/Daniel Serra/Esteban Masson.

AO by TF vs Inter Europol Competition tra le bandiere gialle

AO by TF ha gestito la prima parte dell'evento, Jonny Edgar ha ceduto il primato a Sebastian Alvarez (Inter Europol Competition #43) dopo il primo passaggio in pit road avvenuto dopo 45 intensi minuti d'azione ed una SC per un problema alla Ferrari #66 JMW Motorsport dopo curva 11.

La bagarre è entrata nel vivo e la squadra polacca ha provvisoriamente beffato AO by TF dopo la prima sosta obbligatoria. Alvarez ha quindi invertito i ruoli con Edgar prima di una breve parentesi segnata da alcune significative neutralizzazioni.

Dopo due problemi in LMGT3, in particolare a ‘Les Combes’ tra Iron Dames Porsche #85, Formula Racing Ferrari #50 e Spirit of Race Ferrari #55, la direzione gara ha dovuto nuovamente neutralizzare le ostilità per un errore a Les Combes da parte della Ligier LMP3 #11 di Eurointernational ed un clamoroso contatto ad Eau Rouge tra Iron Dames Porsche #85 ed Iron Lynx Lamborghini #63.

La ripartenza ha portato purtroppo una nuova neutralizzazione: causata questa volta da un contatto all'Eau Rouge tra Formula Racing Ferrari #50 e l'Oreca 07 Gibson LMP2 PRO Am #29 Richard Mille by TDS.

OA by TF #14 torna a festeggiare

Senza bandiere gialle, la strategia è diventata più che mai importante con Panis Racing #65 ed United Autosports #22 che hanno provato a sorprendere la concorrenza di Inter Europol Competition #43 ed AO by TF #14.

Alla fine nessuno ha però intaccato il primato di AO by TF #14 che con Louis Delétraz ha saputo annullare ogni ipotetico assalto da parte dell'Oreca #43 del sempre competitivo Tom Dillmann.

Paul Lafargue/Reshad De Gérus/Job van Uitert (IDEC Sport #28) hanno chiuso la Top3 davanti a Inter Europol Competition #34 e COOL Racing #37 davanti a Panis Racing #65 ed a Iron Lynx – Proton #9.

Trionfo in LMP2 PRO Am, invece, per François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera con AF Corse. La squadra tricolore torna a festeggiare beffando Giorgio Roda/Bent Viscaal/René Binder (Proton Competition #77) e Kriton Lendoudis/Richard Bradley/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #20 ).

LMP3, testacoda e vittoria per Eurointernational

Dal testacoda nella ghiaia di Les Combes alla seconda affermazione consecutiva per Eurointernational nell'European Le Mans Series all'interno della selettiva classe LMP3.

Adam Ali/Matt Bell si confermano quindi leader del campionato imponendosi davanti a Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin (Racing Spirit of Leman #31) e Miguel Cristovao/Manuel Espírito Santo/Cédric Oltremare (COOL Racing #17).

GT, Ferrari trionfa con Kessel Racing

Kessel Racing Ferrari #57 ha meritatamente colto il successo con Takeshi Kimura/Daniel Serra/Esteban Masson in classe LMGT3. La compagine elvetica trionfa nell'impianto belga beffando Michael Wainwright/Riccardo Pera/Davide Rigon (GR Racing Ferrari #86) e Charles-Henri Samani/Emmanuel Collard/Ulysse De Pauw (AF Corse Ferrari #51).

Tanti, purtroppo, gli imprevisti in LMGT3 a partire dal contatto a ‘Les Combes’ tra Iron Dames Porsche #85, Spirit of Race Ferrari #55 e Formula Race Ferrari #50. Successivamente sono stati tanti gli episodi da evidenziare come il contatto tra Iron Dames #85 ed Iron Lynx #63 o la foratura nel finale per la Porsche #60 Proton Competition.

Prossima tappa dell'European Le Mans Series al Mugello a fine settembre prima dell'epilogo in quel di Portimao.

Luca Pellegrini