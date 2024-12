WEC | Keating con Corvette in LMGT3. Il punto sull'entry list 2025

Con l'annuncio di Ben Keating con TF Sport Corvette si aggiunge un nuovo nome all'entry list del FIA World Endurance Championship 2025. Si avvicina lentamente la ripresa della stagione agonistica che come accaduto quest'anno scatterà da Lusail in Qatar a fine febbraio.

TF Sport con Keating in LMGT3

L'ex vincitore della 24h Le Mans e campione del mondo in classe LMGTE Am Ben Keating è pronto per tornare a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship con una delle due Chevrolet Corvette gestite da TF Sport. L'esperto texano guiderà la Z06.R #33 insieme allo spagnolo ex vincitore della 24h di Spa Daniel Juncadella ed al campione 2024 European Le Mans Series in LMP2 Jonny Edgar.

Keating ha corso in LMGT3 nel 2024 in occasione della Lone Star Le Mans a bordo di una delle Ford Mustang GT3 di Proton Competition. L'americano debutterà è atteso con TF Sport e Corvette già prima del FIA WEC in occasione della prossima Rolex 24 at Daytona valida come opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il 53enne condividerà il volante con Scott McLaughlin, Connor Zilisch e Shane van Gisbergen in GTD PRO con una vettura che oltre da TF Sport verrà schierata anche da Trackhouse Racing.

TF Sport parteciperà nel FIA WEC 2024 anche con la Chevy #82 con Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy. Il tridente ha conquistato il secondo posto nella 8h del Bahrain 2024 dopo una lunga lotta contro la Ferrari 296 GT3 #55 VISTA AF Corse.

Il punto in LMGT3 per il 2025

Maxime Martin, dopo aver corso nel 2024 con la BMW M4 GT3 #46 WRT, cambia casacca e si prepara a rappresentare Iron Lynx con una delle due Mercedes AMG GT3 EVO. Il nuovo alfiere del brand di Stoccarda è il terzo dei piloti annunciati dalla compagine italiana per il FIA WEC dopo Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni.

La realtà tricolore che nel 2024 ha gareggiato in LMGT3 con Lamborghini in LMGT3 ed in Hypercar ha disputato nelle ultime settimane dei test in quel di Portimao. Molto probabilmente avremo in azione un secondo volto ufficiale legato a Mercedes AMG, attualmente non vi sono certezze in merito.

Maxime Martin cede il posto a bordo della BMW #32 WRT e dovrà essere rimpiazzato da un nuovo volto titolare. Potrebbe quindi aprirsi la porta per Kelvin van der Linde, sudamericano nuovo alfiere di BMW M Motorsport che nel 2024 ha corso nel FIA WEC con una delle due Lexus di Akkodis ASP. Per ora il team francese ha annunciato il solo José Maria Lopez e Ben Barnicoat.

Mancano all'appello anche i compagni d'auto di Ben Barker e Dennis Olsen, annunciati con le due Ford Mustang GT3 di Proton Competition. Potrebbe tornare in pista in questo caso Giorgio Roda, regolarmente impegnato con la compagine di Christian Ried nell'Asian Le Mans Series 2024/25 con un'Oreca 07 Gibson LMP2.

Derek Deboer e Valentin Hasse-Clot rappresenteranno Racing Spirit of Leman in LMGT3, team elvetico al debutto nel Mondiale con Aston Martin dopo aver sfiorato il titolo nell'European Le Mans Series. Un terzo alfiere sarà nominato successivamente, anche in questo caso non vi sono purtroppo delle informazioni in merito.

All'appello mancano per ora anche VISTA AF Corse (x2), Heart of Racing Aston Martin, United Autosports McLaren (x2) e WRT BMW (x2). In merito al team di Vincent Vosse non è ancora chiaro se ritroveremo anche Valentino Rossi, pilota che nel 2025 sicuramente gareggerà con una BMW M4 GT3 EVO gestita da WRT in occasione della 12h di Bathurst valida per l'Intercontinental GT Challenge.

E in Hypercar?

Situazione abbastanza delineata in Hypercar dopo le recenti conferme di BMW M Motorsport ed Alpine. Attualmente c'è attesa per capire chi correrà con le due Aston Martin di Heart of Racing nella classe regina, attualmente sono stati rivelati solamente Harry Tincknell ed Alex Riberas.

Mancano anche le assegnazioni di Hertz JOTA Cadillac Racing che per ora ha annunciato la partecipazione al FIA WEC 2024 di Alex Lynn, Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Norman Nato, Will Stevens, Jenson Button.

Decisamente più incerta la situazione in casa Proton Competition con due volti da rivelare dopo la conferma di Neel Jani. L'ex volto di Porsche Motorsport correrà per il secondo anno consecutivo a tempo pieno con la 963 privata, l'unica vettura non ufficiale della classe regina insieme alla Ferrari 499P di AF Corse con Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Luca Pellegrini