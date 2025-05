MotoGP | GP Gran Bretagna: Alex Marquez, vincente e convincente

Un sabato da incorniciare per Alex Marquez, trionfatore in solitaria della Sprint del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Una prestazione pienamente convincente per lo spagnolo, che ha saputo domare nel migliore dei modi la concorrenza, a partire proprio da un fratello 'ingombrante’.

Vinta la battaglia ‘in famiglia’

Una Sprint pressoché dominata per Alex Marquez che, scattato dalla prima fila, ha saputo aspettare e sfruttare al meglio le debolezze degli avversari, in particolare quella del fratello Marc, che ha pagato a caro prezzo il ‘lungo’ in curva 3 nei primi giri.

Al termine della gara, l'alfiere del team Gresini si presenta ai microfoni di Sky Sport visibilmente felice, per il trionfo, ma anche per la sua prestazione:

È andato tutto bene, anche se onestamente mi aspettavo una gara più di strategia, soprattutto da parte di Marc. È stato tutto un po' diverso da quanto mi aspettassi, ma quando mi son ritrovato primo dopo l'errore di Marc ho detto ‘ok, sono davanti, sono andato forte tutto il weekend, adesso provo a fare il mio passo’. Mi aspettavo un ritorno di Marc, ma la sua gomma negli ultimi giri ha avuto un calo… In generale sono molto contento, ma non è finita qui perché domani abbiamo una gara importante.

Una gestione gomme esemplare

Una gara, però, in cui Alex ha sì vinto, ma soprattutto convinto grazie a una prestazione da vero top rider, finalmente ‘uscito’ dall'ombra del fratello. Quel che ha colpito di più della gara dello spagnolo, infatti, è stato il ritmo impressionante tenuto dall'inizio alla fine, anche quando gli altri hanno accusato un drastico calo nella gomma anteriore. Ma che per Alex non sembrerebbe essersi presentato:

Calo della gomma nel finale? No, ho solo sentito un po' di calo all'ultimo giro, quando ho provato a spingere un po' di più perché non ho guardato la lavagna e pensavo che Marc fosse lì con me a 1/2 decimi [ride]… Ma in generale non ho patito un grande calo, ho potuto gestire bene la gomma e nel finale ho tenuto il ritmo sul 59.2, 59.3, 59.4 per poter gestire la gara. E alla fine ne avevo un po' di più.

Considerato il comportamento della gomma soft nella Sprint, può davvero essere un'opzione per la gara lunga? Ecco la risposta di Alex:

Devo capire con il team, perché ieri con la media davanti sono andato comunque forte, sia sul passo che nel time attack, addirittura nel pomeriggio ho fatto 57.2. Forse la soft in gara è un rischio troppo grande, si potrebbe non finire la corsa. Stamattina abbiamo visto che il passo di Marc e Pecco calava molto l'anteriore… quindi vediamo domani

Giorgia Guarnieri

