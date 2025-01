F1 | Mueller e Cridelich: ecco le protagoniste della rivoluzione Haas

La stagione 2025 della Formula 1 segna una svolta importante per la Haas, che ha ridefinito la propria struttura tecnica e operativa puntando su giovani talenti e professionisti di esperienza. Tra le novità spicca la promozione di Laura Mueller, che avrà il ruolo di ingegnere di pista di Esteban Ocon.

La promozione di Laura Mueller: un traguardo storico per Haas e per la F1

La nomina di Laura Muller rappresenta un momento di rottura con il passato, non solo per il team americano ma per l’intero panorama della F1. La tedesca infatti diventa la prima donna nella storia della F1 a ricoprire il ruolo di ingegnere di gara.

Mueller ha iniziato il suo percorso in Haas nel 2022 come ingegnere del simulatore. Grazie alla sua dedizione e al costante impegno, è passata rapidamente al ruolo di ingegnere delle prestazioni, fino alla recente promozione. Il team principal Ayao Komatsu ha sottolineato le qualità che hanno portato alla sua scelta:

Laura è una persona determinata e instancabile. Non si ferma mai alla prima soluzione, ma approfondisce ogni problema per trovare risposte più complete. Questa attitudine, unita alla sua calma e chiarezza nella comunicazione radio, la rende perfetta per lavorare con Esteban Ocon.

La sinergia tra Ocon, noto per il suo carattere ambizioso e deciso, e Mueller potrebbe essere la chiave per ottimizzare le performance del team. Komatsu ha ribadito che la promozione di Mueller non è stata frutto di una strategia simbolica, ma una scelta basata su criteri di merito:

Non abbiamo scelto Laura perché è una donna, ma perché ha dimostrato di essere la persona giusta per questo ruolo. Questo è un messaggio importante per la squadra e per tutte le giovani donne che aspirano a entrare nel mondo della Formula 1.

Carine Cridelich per un duo di donne al muretto

Oltre alla promozione di Mueller, è da segnalare l’arrivo di Carine Cridelich come responsabile della strategia di gara a partire da inizio marzo.

Proveniente dal team Racing Bulls, Cridelich porta con sé una comprovata esperienza nel prendere decisioni chiave sotto pressione, un elemento fondamentale in uno sport in cui la strategia può decidere le sorti di una gara.

Komatsu ha riconosciuto la necessità di rafforzare questa area critica, evidenziando gli errori strategici che hanno penalizzato il team nel 2024:

Abbiamo perso troppi punti per decisioni tattiche poco efficaci. Carine ha dimostrato di essere una leader nella gestione delle gare e sono certo che il suo contributo sarà decisivo per colmare questo divario.

Il ruolo di Cridelich sarà cruciale per evitare situazioni come quelle della stagione passata, quando la Haas, pur mostrando una vettura competitiva, ha perso opportunità preziose a causa di scelte strategiche sbagliate.

Le nuove fondamenta della Haas

La promozione di Mueller e l’ingaggio di Cridelich si inseriscono quindi in una più ampia riorganizzazione della struttura Haas, che punta a consolidare il proprio ruolo in F1. Tra i cambiamenti spiccano:

Ronan O’Hare come ingegnere di gara di Oliver Bearman, dopo esperienze in Williams e Formula E.

Francesco Nenci come ingegnere capo di gara, con un passato in Toyota e Sauber.

Mark Lowe, nominato primo direttore sportivo della Haas.

Questi cambiamenti rispondono all’obiettivo dichiarato di migliorare significativamente le operazioni in pista, considerate il punto debole della stagione 2024.

La Haas, infatti, si è classificata settima nel campionato costruttori, mancando per soli sette punti il sorpasso sull’Alpine, nonostante una seconda parte di stagione in crescita.

Ha detto infatti Komatsu:

Abbiamo rivisto completamente il team operativo per colmare le lacune evidenziate nel 2024. La nostra priorità è massimizzare le prestazioni e garantire un approccio strategico solido in ogni gara.

Inclusività e merito: un nuovo capitolo

Con figure come Laura Mueller e Carine Cridelich, il team Haas non solo dimostra di voler puntare su competenze e talento, ma invia anche un segnale forte di inclusività in un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini.

Le loro nomine rappresentano così un modello per le future generazioni.

Anna Botton