F1 | GP Brasile, Qualifiche Sprint: Piastri beffa Norris, è dominio McLaren a Interlagos

Oscar Piastri ha conquistato la pole position delle Qualifiche Sprint del GP Brasile e partirà davanti a tutti nella gara che si disputerà domani. Alle sue spalle il compagno di squadra Lando Norris ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

SUPER OSCAR

In una sessione dove tutti i favori del pronostico, anche visto l'andamento delle libere, erano per Norris a spuntare a sorpresa è stato Oscar Piastri. Il pilota australiano, con un ultimo giro strepitoso, si è conquistato il diritto di partire davanti a tutti nella Sprint di domani beffando il compagno di squadra, autentico dominatore della sessione almeno fino all'ultimo tentativo. Alle spalle del duo Papaya, la seconda fila promette scintille con Charles Leclerc e Max Verstappen che partiranno appaiati e con l'olandese che dovrà cercare di massimizzare a tutti i costi il risultato, anche in virtù della penalità che lo costringerà, nella gara di domenica, a partire dietro di cinque posizione nella griglia di partenza.

OTTIMO GASLY, BENE LAWSON E BEARMAN

La terza fila è aperta da Carlos Sainz (5°) e George Russell (6°), con lo spagnolo apparso meno a suo agio sul tracciato brasiliano rispetto a Leclerc e con problemi di grip sulla sua Ferrari. Alle loro spalle la sorpresa, fin qui, del weekend è rappresentata da Pierre Gasly (7°), che con la sua Alpine ha preceduto l'ottimo Liam Lawson (8°), Alexander Albon (9°) e l'altrettanto ottimo Oliver Bearman, chiamato a sostituire il febbricitante Kevin Magnussen, che chiude la Top 10.

OUT HAMILTON E PEREZ

A sorpresa fuori dalla Top 10 troviamo Lewis Hamilton (11°), con l'anglo-caraibico che nel “suo” Brasile (è cittadino onorario) e con un casco commemorativo in onore di Ayton Senna non è riuscito, a differenza del compagno di squadra, ad accedere all'ultimo stint di qualifica. Alle sue spalle Nico Hulbenberg (12°), battuto sonoramente da Bearman, Sergio Perez (13°), la cui eliminazione non fa più notizia, e Franco Colapinto (14°) e Valtteri Bottas (15°). Notte fonda, invece, per Fernando Alonso (16°), davanti solo all'Alpine di Esteban Ocon (17°), al deludente Yuki Tsunoda (18°) e al compagno di squadra Lance Stroll (19°). Chiude lo schieramento la Kick Sauber di Guanyu Zhou (20°).

Vincenzo Buonpane