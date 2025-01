MotoGP | Pertamina Enduro VR46 Racing Team si svela a Jakarta

La quarta presentazione in vista della stagione 2025 di MotoGP ha visto il Pertamina Enduro VR46 Racing Team svelare le due Desmosedici che verranno guidate da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Una presentazione "fluo"

A Jakarta la squadra di Valentino Rossi ha iniziato ufficialmente la seconda stagione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. La squadra pesarese ha confermato la partnership con il colosso indonesiano. Nonostante ciò, rimane l'anima italiana della squadra: la livrea presenta ancora una forte rappresentanza del giallo fluo che Rossi ha reso iconico nel corso della sua carriera. La livrea non presenta grossi cambiamenti rispetto a quella portata in pista nella passata stagione, ma sono i dettagli a fare la differenza. Sono presenti un sole ed una luna su entrambi i lati della moto, così come il grosso 46 dietro ai numeri dei due piloti.

Credits: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Di Giannantonio e Morbidelli accolti come rockstar

Fabio Di Giannantonio ha iniziato il proprio intervento con un elogio all'Indonesia: “Qui ci sentiamo come delle rockstar perché c'è una passione sfrenata per il motociclismo, specialmente durante il weekend di gara. Gareggiare qui è come sentirsi a casa”. Il pilota romano si è poi aperto riguardo alla possibilità di guidare la Ducati Desmosedici GP25: ”È un'opportunità fantastica, una motivazione in più che aggiunge della pressione sia a me che alla squadra: è un privilegio per noi".

Il 2025 rappresenta un ritorno a casa per Franco Morbidelli: “È una transizione, ma è stato veramente semplice. Conoscevo già tutti i membri della squadra da molto tempo: è qualcosa di speciale per una squadra di MotoGP avere un pilota che corre per un team che è come fosse una famiglia”.

Salucci e Nieto sulla GP25: “Un onore per noi”

Diventare una squadra affiliata a Ducati è un grande onore per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, così come conferma Alessio Salucci: “Quest'anno avremo una moto factory, il che rappresenta un grande onore per la nostra squadra. Abbiamo una coppia di piloti veramente forte. Franco Morbidelli ha avuto una prima stagione piuttosto buona sulla Ducati, quindi credo che possa fare meglio nel 2025”. A confermare le parole del braccio destro di Valentino Rossi è Pablo Nieto: “Dobbiamo ringraziare Ducati e tutti i nostri sponsor, senza il supporto dei quali avere una GP25 nel nostro box sarebbe stato impossibile”.

Valentino Aggio

