IMSA | Lamborghini conferma la propria presenza con una SC63

Lamborghini correrà con la propria SC63 solamente nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Il marchio bolognese conferma l'impegno nella serie americana nella classe GTP e parallelamente rinuncia al FIA World Endurance Championship dopo aver completato una singola stagione.

Solo IMSA, niente WEC per Lamborghini

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora abbiamo anche una conferma ufficiale direttamente da Lamborghini dopo l'annuncio di ACO dell'entry list 2025 per il FIA WEC che inizierà in quel di Lusail in Qatar a fine febbraio.

Lamborghini cede il posto in Hypercar ad Aston Martin, mentre in LMGT3 verrà rimpiazzata da Mercedes. Il brand bolognese continuerà ad impegnarsi negli USA sfidando in IMSA Porsche, BMW, Cadillac, Acura ed Aston Martin.

SC63 a Le Mans - Credits: Lamborghini

Un comunicato ufficiale recita:

Competere ai massimi livelli è un onore per Lamborghini Squadra Corse e resta un’ambizione per gli anni a venire. Il cambiamento nel regolamento sportivo FIA WEC che ora impone anche ai marchi di schierare due vetture nella classe Hypercar a partire dal 2025 cambia anche i termini con cui Lamborghini è entrata nel campionato quest’anno e non è più in linea con la strategia dell’azienda. Lamborghini ha quindi valutato le sue opzioni e ha deciso di saltare il FIA WEC 2025 pur rimanendo impegnata nello sviluppo della SC63 continuando nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar negli Stati Uniti. La pausa nel programma FIA WEC consente inoltre a Lamborghini Squadra Corse di concentrare gli sforzi sullo sviluppo della nuova Temerario GT3. Lamborghini Squadra Corse desidera esprimere i propri ringraziamenti sia all’Automobile Club de l’Ouest che alla FIA per l’opportunità di competere nell’epoca d’oro delle corse automobilistiche e per il loro supporto durante tutta la stagione 2024.

Lamborghini guarda verso il 2025…

La Lamborghini Temerario debutterà nel 2025 prima dell'esordio in gara previsto per il 2026. Il brand bolognese saluta il FIA WEC dopo aver ottenuto una preziosa Top10 a Le Mans nella classe regina ed il podio nella 6h di Spa-Francorchamps con l'Huracan GT3 EVO2 #60 Iron Lynx.

Nelle prossime settimane scopriremo chi guiderà la SC63 in North America nell'IMSA WTSC che inizierà a fine gennaio a Daytona. Il ‘World Center of Racing’ attende per la prima volta la LMDh tricolore che nel 2024 aveva militato in IMSA a partire dalla 12h Sebring.

