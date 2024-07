WEC | La battaglia per il titolo si infiamma con la 6h San Paolo

Dopo una breve pausa, riprende da San Paolo il FIA World Endurance Championship con la quinta delle otto prove previste per questa stagione. La bagarre per il titolo entra nel vivo, Hypercar ed LMGT3 iniziano la seconda parte del campionato dopo la disputa della leggendaria 24h du Mans.

Toyota, Audi e Porsche vantano un'affermazione a testa in quel di Interlagos, tracciato che torna protagonista dopo una breve assenza. Il South America accoglie la seconda sfida all’esterno dell’Europa del campionato prima di USA, Giappone e Bahrain.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsport #6) sono al comando della graduatoria assoluta con una vittoria e due podi. Sono 99 i punti raccolti, per ora, dal tridente citato, leader con 9 lunghezze di scarto nei confronti dei vincitori della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen (Ferrari #50). Presenti in lizza per il primato con 82p anche Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota GR #7), binomio pronto per accogliere nuovamente Mike Conway.

La Ferrari #50 all'attacco alla 6h San Paolo - Credits: Ferrari

Porsche vs Toyota vs Ferrari

Porsche è provvisoriamente leader anche nel Mondiale costruttori con nove punti su Ferrari e dodici su Toyota. Decisamente più attardati gli altri protagonisti, assenti dal podio o comunque dalla prima parte della graduatoria nelle prime sfide del 2024 ed anche nella 24h Le Mans.

Porsche e Toyota, in lizza per il primato già in quel di Imola, dovranno controllare ora il ritorno anche da parte di Ferrari che nuovamente ha saputo imporsi a Le Mans. Inizia quindi dal Brasile la rincorsa al Mondiale da parte del brand tricolore, una missione sfumata lo scorso anno solamente nelle ultime decisive tappe.

Attenzione in Brasile in ogni caso a Cadillac ed a Peugeot, marchio che ha spinto per avere un round nuovamente in quel di San Paolo. Earl Bamber/Alex Lynn torneranno in coppia a bordo dell’auto #2 di General Motors, mentre c’è attesa per vedere come si comporterà la 9X8 di Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen #93 e Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne #94 dopo la difficile prestazione di Le Mans.

LMGT3, Porsche contro tutti nella 6h di San Paolo?

Porsche conduce provvisoriamente anche la classe LMGT3 con tre vittorie ottenute nelle prime quattro sfide. Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler (Pure Rxcing #92) hanno primeggiato a Lusail e successivamente sono arrivati a podio in quel di Imola ed a Spa-Francorchamps, il tridente ha perso punti a Le Mans per un problema tecnico occorso dopo una lunga notte caratterizzata dal maltempo.

Il terzetto è stato quindi raggiunto dai compagni di box Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin (Manthey EMA #91), meritatamente a segno a Spa-Francorchamps e successivamente sul ‘Circuit della Sarthe’ dopo una bella sfida contro la BMW M4 GT3 #31 del team WRT.

Le due Porsche vantano provvisoriamente 75 punti a testa, due in più rispetto alla BMW #31 di Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus. I vincitori della 6h di Imola sono ancora in piena lotta per il titolo, una sfida a tre che si potrebbe tenerci compagnia sino alla 8h del Bahrain di novembre.

Ferrari cerca con VISTA AF Corse la prima affermazione nel FIA WEC con la 296 GT3, mentre sarà interessante vedere se Ford e Proton Competition riusciranno a confermarsi dopo il podio ottenuto a Le Mans con Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda. Occhi puntati come sempre anche su Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin (WRT BMW #46), out a Le Mans nella notte dopo un’eccellente prestazione tra i migliori.

Sabato dalle 19.30 le qualifiche, domenica alle 16.30 il via della 6h San Paolo valida per il FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini