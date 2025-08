WRC | Rovanperä controlla il venerdì del Rally Finlandia

Kalle Rovanperä e Toyota controllano la scena dopo le prime dieci speciali del Rally Finlandia 2025. Il padrone di casa non commette errori e chiude un lungo venerdì d'azione davanti ad Thierry Neuville ed a Adrien Foumaux, rispettivamente a + 4.9 ed a + 7.7 dalla vetta. Attardato il leader del Mondiale Ott Tanak.

Credits: Toyota GR

Kalle Rovanperä parte forte nel Rally Finlandia 2025

Dopo la SS1 vinta nella serata di ieri da Ott Tanak (Hyundai) e la SS2 (17.96 km) firmata da Sami Pajari (Toyota), il primo giorno del Rally Finlandia 2025 è passato nelle mani dell'idolo locale Kalle Rovanperä.

La Toyota Yaris GR Rally1 #69 del padrone di casa si è imposta sulla concorrenza nella SS3 (15.78 km) e nella successiva SS4 (14.47 km) portandosi a + 4 secondi dalle Hyundai di Adrien Fourmaux e di Thierry Neuville.

La mattinata si è conclusa con un nuovo successo di Pajari. Il giovane finlandese si è portato in terza piazza overall scavalcando di tre decimi il teammate Takamoto Katsuta e di 4 Neuville.

SS6-SS7: Katsuta prova a minacciare il primato di Rovanperä

Katsuta ha tentato di mettere pressione a Rovanperä nel pomeriggio, segnato dall'arrivo della strada bagnata in alcuni punti e dal rischio di pioggia lungo il percorso. Il giapponese, imponendosi nella SS6, si è portato a +3.3 secondi dal compagno di squadra, apparentemente in pieno controllo della situazione.

Il pluricampione del mondo ha tenuto il comando dell'evento anche nella successiva SS7, segnata principalmente da un errore di Ott Tanak. L'estone di Hyundai ha colpito una pianta dopo una piega verso sinistra riuscendo in ogni caso a ripartire senza troppi problemi.

Giornata oltremodo complicata per il #8 di Hyundai che ha pagato a caro prezzo il difficile ruolo di ‘battistrada’. Il leader del Mondiale alla vigilia del Rally Finlandia 2025 ha chiuso la SS7 ad oltre 30 secondi dalla prima posizione.



SS8: Neuville e Fourmaux riportano Hyundai in Top3

Dopo l’assalto nella sesta speciale, Katsuta non è riuscito a confermarsi in zona podio durante l’impegnativa SS8. Neuville ha ottenuto il secondo posto overall davanti al francese, presente nella graduatoria con il medesimo tempo del #18 di Toyota.

Da segnalare invece qualche problema al motore per Ott Tanak. La Hyundai #8 è precipitata ad 1 minuto dalla prima piazza, limitato dai danni riportati dopo aver colpito una pianta durante la SS7.

Kalle amministra il vantaggio

La SS9 (Ruuhimäki 2 - 7.76 km) e la SS10 ( Harju 2 - 2.58 km) hanno definito le posizioni alle spalle del solo Kalle Rovanperä. Il 24enne ha completato il day-1 al meglio delle proprie possibilità mantenendo in ogni caso un gap inferiore ai 10 secondi sui rivali.

La Toyota #69 precede le Hyundai di Neuville e Fourmaux. Le due i20 N Rally1 hanno avuto la meglio sulla Toyota di Katsuta, fermo a soli 4 decimi dal podio provvisorio.

Il giapponese si è attestato davanti a Pajari, Sébastien Ogier (Toyota) ed Elfyn Evans (Toyota), limitato nella propria azione come il già citato Tanak dallo scomodo ruolo di ‘battistrada’.

La prima speciale in programma sarà la SS11 (Parkkola 1 - 15.51 km) prima della ‘Västilä 1 - 18.94 km’, la SS12 (Päijälä 1 - 20.19 km) e la SS13 (Leustu 1 - 16.44 km), il programma verrà ripetuto perfettamente al pomeriggio.

Sarà molto probabilmente una giornata decisiva visto che al traguardo resteranno solamente i due passaggi della ‘Ouninpohja 1 - 23.98 km’ di domenica (SS19 & SS20 - Power Stage).

Luca Pellegrini