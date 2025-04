F1 | GP Arabia Saudita, Ferrari: venerdi' saudita a due facce

La prima giornata di Jeddah della Ferrari è stata piuttosto interlocutoria. Se da una parte si è visto uno Charles Leclerc piuttosto in palla, anche se con ancora qualche problema di bilanciamento, dall'altra parte del box si è ufficialmente aperta la crisi per un Lewis Hamilton che anche nella giornata odierna ha dovuto lottare più con la sua vettura che con gli avversari in pista

LECLERC FIDUCIOSO

Alla fine della giornata per Charles Leclerc è arrivata la quarta posizione finale. Certo, non un piazzamento all'altezza delle ambizioni della Rossa e del monegasco, ma una posizione che autorizza un cauto ottimismo in vista di un weekend in cui, almeno per il momento, Red Bull e Mercedes sembrano indietro. Nella simulazione qualifica Leclerc ha dovuto abortire per ben due volte i suoi tentativi, chiudendo alla fine in P4 dietro a Max Verstappen, ma con ancora del margine da poter sfruttare se non altro per agguantare proprio la P3 virtuale occupata dall'olandese. Discorso differente per quanto riguarda il passo gara, dove Leclerc ha avuto un ritmo decisamente migliore di Red Bull e Mercedes ma non, ovviamente, tale da poter impensierire le imprendibili McLaren. Ma il monegasco è fiducioso di poter conquistare qualcosa d'importante durante il weekend:

È stata una buona giornata. Questa pista è molto impegnativa, serve molta fiducia. Abbiamo fatto qualche modifica e la macchina è migliorata. Ora si tratta di mettere tutto insieme ed estrarre la performance. La McLaren resta forte, molto più forte di noi. Però sono fiducioso. Ho chiaro in mente quello che voglio e la direzione da seguire.

DELUSIONE HAMILTON

Se Leclerc può abbozzare un mezzo sorriso, lo stesso non si può dire per Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo, almeno in questo venerdì, è parso nuovamente in lotta con la sua Ferrari non trovando un giro pulito nella simulazione di qualifica, e non brillando nemmeno nella simulazione gara con tempi mediamente più lenti di circa quattro decimi rispetto a quelli del compagno di squadra. E l'immagine dell'anglo-caraibico che rientra ai box senza nemmeno togliersi il casco la dice tutta sul suo umore…

Non benissimo oggi, far funzionare le gomme soft resta molto complicato per me. Finora il sabato sono sempre andato indietro ma spero che qui cambi qualcosa. Ci sono anche degli aspetti positivi, ma il problema è il feeling con le gomme. Abbiamo fatto dei cambiamenti, vediamo.

Credits: Account X Ferrari

LE PROSPETTIVE PER IL WEEKEND

Dopo la prima giornata di attività in pista quali possono essere le reali possibilità della Ferrari in Arabia Saudita? Detto che, per quanto visto oggi, le McLaren corrono un campionato a parte, l'obiettivo podio sembra poter essere ampiamente alla portata del team di Maranello soprattutto con Leclerc. A patto che domani in qualifica si porti a casa almeno il terzo posto, e sfruttare qualsiasi opportunità che si possa presentare in una gara dove la variabile Safety Car è molto presente.

Vincenzo Buonpane