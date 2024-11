TCR | Macao, gara-2: Borković trionfa con Honda, Michelisz campione

Norbert Michelisz è il campione 2024 del Kumho FIA TCR World Tour al termine della gara-2 tra i muretti di Macao. L'ungherese di Hyundai Motorsport ottiene il secondo titolo consecutivo al termine di una sfida vinta da Dušan Borković (GOAT Racing Honda).

TCR World Tour, Macao, gara-2: Honda senza rivali

Martin Cao Hong Wei (Hyundai N) ha provato a fare la differenza nei primi giri della race-2 del TCR World Tour a Macau nei confronti di David Zhu Dai Wei (Lynk & Co Teamwork Motorsport). L'evento, posticipato dopo la conclusione della FIA GT World Cup per le avverse condizioni meteo, ha visto le due Hyundai inchinarsi nel breve termine alle Honda Civic Type R FL5 TCR di Dušan Borković ed Esteban Guerrirei.

Incredibile rimonta anche da parte di Marco Butti, all'attacco con gomme slick. L'italiano si è portato terzo davanti a Ma Qing Hua, cinese con l'unica Lynk & Co 03 FL TCR capace di restare davanti alle Hyundai ufficiali.

Norbert Michelisz si è inserito quinto ed ha iniziato a gestire la posizione su Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing), diretto rivale per il campionato presente alle spalle delle Hyundai di Mikel Azcona e Franco Girolami.

Il marchio coreano ha gestito alla perfezione la battaglia per il titolo contro Lynk & Co Cyan Racing, formazione che grazie all'affermazione di ieri ha ottenuto il successo nella classifica riservata ai team.

Macao, gara-2: Norbi campione 2024

Dopo una breve SC, scattata per un problema a Max Hart (Hyundai N by Z.Speed), l'ultimo giro della stagione non ha modificato le carte in tavola regalando una storica tripletta per GOAT Racing Honda.

Il team che ha perso in race-1 il titolo piloti con Guerrieri, protagonista di un incidente nell'opening lap alla Lisboa, ha dominato la scena regalando la prima gioia in carriera a Dušan Borković.

La Macau Guia Race ha parallelamente confermato campione 2024 Norbert Michelisz, fedelmente protetto fino alla bandiera a scacchi dai compagni di squadra Girolami ed Azcona. Niente da fare per Thed Björk, abile a precedere Martin Xie Xin Zhe (Honda Civic Type R FL5 TCR) e Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing).

Luca Pellegrini