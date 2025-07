NASCAR | Indianapolis: Wallace torna a vincere

Bubba Wallace sorprende tutti e vince per la prima volta in carriera la Brickyard 400 a Indianapolis. Il #23 di Toyota e 23XI Racing ottiene la terza gioia nella NASCAR Cup Series, la prima dopo 100 eventi disputati dopo una bellissima lotta contro Kyle Larson.

Wallace festeggia su Larson

La lotta per il successo nei due overtime conclusivi tra Larson e Wallace ha segnato il finale. Il #5 di Hendrick Motorsports ha tentato in ogni modo di impensierire la Toyota #23, costretta a risparmiare nei minuti conclusivi ogni litro di carburante per arrivare sotto la bandiera a scacchi.

Wallace ha mantenuto la calma dopo aver amministrato tutta la parte conclusiva della manifestazione. La Camry #23 è stata raggiunta dalla concorrenza a 4 giri dalla fine, la pioggia ha infatti ritardato le operazioni permettendo a Larson ed alla Chevy #24 di William Byron di tornare prepotentemente in gioco per il titolo.

Denny Hamlin, proprietario con Michael Jordan del 23XI Racing, ha colto la terza posizione finale con la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing. Il tre volte vincitore della Daytona 500 si è collocato davanti a Ryan Preece (Castrol The Engine Ford #60), Brad Keselowski (Body Guard Ford #6) e Todd Gilliland (gener8tor Ford #34).

1 milione di dollari per Gibbs

Ty Gibbs ha vinto la prima edizione del ‘NASCAR In-Season Challenge’, specifico torneo che si è concluso proprio a Indianapolis. La Toyota #54 del Joe Gibbs Racing ha avuto la meglio nella battaglia conclusiva non lasciando scampo alla Chevrolet Camaro #10 Kaulig Racing di Ty Dillon.

Gibbs, nipote del proprietario della nota squadra statunitense Joe, ottiene il primo importante traguardo nella NASCAR Cup Series. Il 22enne nativo di Charlotte insegue il primo successo in carriera nella serie e magari l'accesso ai NASCAR Playoffs che inizieranno tra meno di un mese con la tradizionale ‘Southern 500’ a Darlington.

Luca Pellegrini