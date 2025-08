Formula Regional | Imola, gara 1: Deligny trionfa, Slater allunga in classifica

Enzo Deligny torna al successo nella Formula Regional by Alpine imponendosi in Gara 1 a Imola. Il francese di R-ACE GP, partito dalla pole position, ha condotto una gara impeccabile, approfittando delle turbolenze nelle prime fasi per costruire un margine incolmabile. Sul podio con lui Freddie Slater, secondo e sempre più leader del campionato, e Akshay Bohra, autore di una solida rimonta che gli vale il terzo posto.

Resoconto Gara 1

Lo start non sorride a Slater: il britannico ha la peggiore reazione allo spegnimento dei semafori e perde subito la posizione a favore di Pedro Clerot. Nei primi minuti il ritmo di gara viene subito interrotto dagli episodi: Yamakoshi Hiyu finisce a muro alla Piratella, mentre nel secondo settore si verificano due contatti distinti. Il primo tra i compagni di squadra in CL Motorsport, Michael Belov e Zachary David, con quest’ultimo costretto al ritiro alle Acque Minerali; il secondo coinvolge Jack Beeton in curva 9. Dopo appena quattro giri, la direzione gara espone la bandiera rossa.

La ripartenza avviene dietro safety car, con due tornate in regime controllato prima che si torni a battagliare. Alla green flag Deligny non riesce a scappare subito, mentre Clerot deve difendersi con decisione dal ritorno di Slater. Matteo De Palo, secondo in classifica generale, tenta di avvicinarsi a Bohra ma finisce per subire la pressione di Nakamura Jin. La lotta tra il secondo e il terzo consente a Deligny di firmare il giro veloce e guadagnare margine.

A metà gara, Slater riceve la bandiera bianco-nera per track limits: un altro episodio avrebbe significato penalità. Il britannico e Clerot mostrano qualche segnale di difficoltà alla Tosa, entrambi con bloccaggi in frenata. Nel frattempo, Deligny prosegue con un passo gara costante e senza errori, consolidando la leadership.

Nel finale, Slater affonda il colpo e riconquista la seconda posizione ai danni di Clerot, che nello stesso giro cede anche a Bohra, salito così al terzo posto. Pochi istanti dopo, un contatto tra Al Daheri ed Ean Eyckmans provoca la seconda neutralizzazione, conclusa a un minuto dal termine.

Alla bandiera a scacchi, Enzo Deligny torna al successo dopo Gara 2 di Spa, regalando a R-ACE GP anche la soddisfazione di piazzare due piloti sul podio. Slater chiude secondo e consolida la leadership in campionato, mentre Bohra festeggia il terzo podio stagionale.

Tra i rookie, ennesimo successo di Dion Gowda, dominatore della classifica riservata agli esordienti in questa stagione.

Ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo di Gara 1 del round di Imola della Formula Regional European Championship by Alpine:

Prossimo appuntamento con la Formula Regional alle 9:50 di domenica 3 agosto per le qualifiche 2 con la gara che scatterà alle ore 14.

Anna Botton