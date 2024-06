Formula X | Motori accesi per il Misano Racing Weekend: occhi puntati su FX Pro e Supersport

Prosegue a pieno ritmo la stagione dei campionati FX Racing Weekend. A soltanto pochi giorni di distanza dallo spettacolare secondo round della XGT4 Italy andato in scena a Vallelunga, i motori tornano ad accendersi nel fine settimana del 21-23 Giugno per un nuovo ed attesissimo appuntamento sul Misano World Circuit.

A sfidarsi lungo i 4226 metri dell’autodromo romagnolo ci saranno i protagonisti della FX Pro Series, pronti per affrontare la quarta tappa stagionale con le monoposto Tatuus T014 F4, mentre torneranno in azione i bolidi della Supersport Series GT dopo il round inaugurale del Mugello. Sfide accesissime sono attese anche nella Legends Cars Italia e nella Lotus Cup Italia, mentre ci sarà spazio anche per la divisione BMW 318 della ATCC Cup e per la sfida con il cronometro del Porsche Club GT.

Grid Walk aperta al pubblico

Lo show non mancherà sia in pista che fuori, grazie alle dirette streaming che accompagneranno l’intero fine settimana proponendo tutte le gare dei campionati FX e numerosi speciali di approfondimento, con le interviste ai protagonisti e la presenza di Davide Valsecchi a regalare il consueto carico di competenza e simpatia. Particolare fermento per la Grid Walk in programma Domenica 23 alle ore 12:30, con i fans che avranno l’opportunità (previa registrazione) di poter accedere gratuitamente alla griglia di partenza e vivere da vicino l’atmosfera che precede il via di gara-2 della FX Pro Series.

FX Pro Series: Naska per difendere la leadership

Proprio la serie riservata alle velocissime monoposto promette di essere l’appuntamento più atteso del weekend: il quarto round della FX Pro Series vede infatti Alberto Naska presentarsi nelle vesti di leader della classifica con 103 punti, ma con un ridotto margine di vantaggio nei confronti degli arrembanti Patrik Fraboni e Lorenzo Mariani. Da tenere d’occhio anche altri giovani “rampanti” del calibro di Francesco Pio Coppola e Riccardo Paniccià, mentre Cosimo Antoniello e Niccolò Colussi tenteranno di difendere la propria leadership rispettivamente nelle graduatorie Master e Silver.

Supersport GT: secondo round dopo il Mugello

Dopo la sfida andata in scena nel mese di Marzo al Mugello, tornano in azione anche i bolidi della Supersport Series GT con uno schieramento equamente diviso tra Porsche e Lamborghini. Dopo essersi spartiti il gradino più alto del podio nella tappa inaugurale, la sfida al vertice promette un duello tra le SuperTrofeo Evo2 del DL Racing di Alessio Salvaggio e del duo composto da Niccolò Loia e Alessio Scauzillo, con Pierluigi Veronesi e Gian Piero Cristoni (Porsche 992 Cup del GDL Racing) pronti ad inserirsi nelle zone nobili della classifica. Sempre con i colori del DL Racing saranno in azione le Lamborghini dell’equipaggio Santanocita-Marulla e di Diego Locanto, mentre tra le Porsche 992 Cup non mancherà la presenza del team Autorlando con Luciano Tarabini, di ZRS Motorsport con Pierluigi Moscone e il duo Pugliese-Franzoso, del Team Malucelli con Francesco Turzo e di HRT Performance con Matteo Cianfoni e Fillipo Raddino. A completare il quadro degli iscritti anche lo svizzero Walo Bertschinger e Carmine Alfano.

Torna in azione a Misano la Supersport Series GT

Legends Cars Italia: in 39 a Misano

A sole due settimane di distanza dal grande spettacolo regalato a Varano, la Legends Cars Italia promette nuove emozioni con ben 39 iscritti ai nastri di partenza sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Punta a confermarsi al top Alessandro Bollini dopo la doppietta fatta registrare nel precedente round, anche se non mancheranno gli avversari di primissimo livello a tentare di contendergli il gradino più alto del podio: tra di essi Davide Gaggianesi, Leonardo Guerzoni, Filippo Majrani, Michele Locatelli, Luca Ferrario e Luigi Maselli, questi ultimi due in grado di conquistare la piazza d’onore sul tracciato emiliano. Contrariamente a quanto avvenuto a Varano, in questa occasione ci sarà una griglia unica per la sfida riservata alle divertenti vetture di origine statunitense: lo show di certo non mancherà.

Lotus Cup Italia: è sfida Naska-Copetti

Il quarto appuntamento stagionale della Lotus Cup Italia promette scintille: dopo la doppietta conquistata a Magione, Maurizio Copetti sembra pronto per dare l’assalto alla vetta della classifica di campionato, attualmente detenuta da Alberto Naska con un margine di soli dieci punti sull’avversario. Ma a tentare di inserirsi nella lotta per il vertice ci sarà anche il campione in carica Massimo Abbati, deciso a riscattarsi dopo la sfortuna patita in terra umbra, senza ovviamente dimenticare i competitivi Francesco Gebbia, Stefano Moretti e Roberto Agostini. Grande attesa anche per il rientro di Giuseppe De Virgilio, mentre tra le new entry da segnalare l’esordio stagionale di Emanuele Romani e Gianalberto Coldani.

Infine, al via nell’ambito del Misano Racing Weekend anche i protagonisti della divisione Bmw 318 del campionato ATCC Cup, dove attualmente Michele Parretta detiene il comando della classifica provvisoria precedendo Alessio Mencuccetti e Michele Materni. A completare il quadro delle categorie presenti in pista nel fine settimana anche il Porsche Club GT, pronto per regalare un’entusiasmante caccia al giro veloce nelle varie sessioni in modalità Time Attack.

Marco Privitera