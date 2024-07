ELMS | 4h Imola: Panis Racing #65 perde nel post gara a favore di AO by TF #14

Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc hanno vinto l'edizione 2024 della 4h Imola, terzo evento stagionale con l'European Le Mans Series. Panis Racing #65 svetta in Italia su Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14) e Stéphane Richelmi/Ryan Cullen/Felipe Drugovich (Vector Sport #10), mentre in LMGT3 trionfano le Iron Dames per la prima volta stagionale con Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy.

AGGIORNAMENTO 23.00 - 7/7/2024 - AO Racing #14 ha vinto la 4h Imola 2024 in seguito ad un infrazione in regime di FCY da parte di Panis Racing #65. Il team francese ha colto la quinta piazza assoluta dopo una sanzione di 35 secondi applicata al tempo complessivo della corsa.

Panis Racing parte bene, Luca Ghiotto star delle prime due ore

Le prime due ore d'azione hanno visto come protagonista assoluto Luca Ghiotto. Il veneto di Inter Europol Competition #34 ha saputo prendere il comando delle operazioni con la propria Oreca dopo aver scavalcato senza particolari problemi Vector Sport #10, COOL Racing #37 e Algarve Pro Racing #25 e Panis Racing #65, auto in pole ieri con il francese Charles Milesi.

La seconda sosta ai box ha cambiato le carte in tavola a favore di Robert Kubica (AO by TF #14) ed Arthur Leclerc, al volante dell'Oreca #65 di Panis Racing. Niente da fare, invece, per COOL Racing, in crisi dopo un testacoda al ‘Tamburello’ da parte del vincitore della 4h Barcellona Lorenzo Fluxa.

La VSC cambia le carte in tavola

La 4h Imola 2024 è cambiata a meno di 2h dalla fine per un incidente all'uscita del ‘Tamburello’ tra COOL Racing ORECA LMP2 #37 e DKR Engineering Duqueine LMP3 #4. La direzione gara ha deciso di inserire la prima Virtual Safety Car di giornata, procedura in vigore da quest'anno che oltre alla velocità controllata prescrive anche la successiva Safety Car.

AO by TF #14 ha trovato il primato con Robert Kubica, il polacco si è trovato davanti a Reshad De Gerus (IDEC Sport #28) ed Oliver Gray (Inter Europol Competition #43), presto rallentato da una sanzione per un sorpasso effettuato in regime di bandiera gialla.

Senza altre neutralizzazioni, AO by TF #14 ha tenuto il primato con Louis Delétraz, il due volte campione della categoria ha controllato ogni ipotetico ritorno da parte della concorrenza capitanata da Panis Racing #65 e da Vector Sport #10.

Tutto è cambiato in occasione dell'ultimo rabbocco di carburate, Panis Racing ha infatti avuto la meglio con Charles Milesi nei confronti di AO Racing e Delétraz. L'elvetico ha dovuto iniziare a recuperare, una missione particolarmente complessa con a disposizione solamente una 20ina di minuti.

Il finale non ha modificato la graduatoria, Panis Racing #65 ha potuto festeggiare la prima affermazione stagionale con Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc. Seconda piazza per Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14), presenti davanti a Ryan Cullen/Felipe Drugovich/Stéphane Richelmi (Vector Sport #10), Inter Europol Competition #43 ed IDEC Sport #28.

Kriton Lendoudis/Richard Bradley/Alex Quinn firmano, invece, la categoria LMP2 PRO Am con Algarve Pro Racing #20. François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera e Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Grégoire Saucy completano il podio con AF Corse #83 e Richard Mille by TDS #29, mentre è da segnalare l'uscita di Proton Competition #77 dopo un errore alla ‘Tosa’.

LMP3, 4h Imola: Eurointernational #11 sbanca in casa

Eurointernational vince la 4h di Imola con Adam Ali e Matt Bell. Giornata perfetta in classe LMP3 per la compagine nostrana, meritatamente al vertice davanti a Julien Gerbi/Bernardo Pinheiro/Gillian Henrion (Team Virage #8) e Jean-Baptiste Lahaye/Alexandre Yvon/Matthieu Lahaye (Ultimate #35).

DKR Engineering ha provato a tenere la pole al via, la Duqueine #4 ha dovuto però subito subire l'attacco da parte di Torsten Kratz (WTM by Rinaldi #12). La squadra tedesca ha successivamente ceduto il testimone ad Paul Lanchere, alfiere di Ultimate #35 che si è ritrovato leader dopo il primo passaggio in pit road.

Ultimate #35 ha dovuto progressivamente arrendersi ad Eurointernational che ha agguantato il primato dopo la VSC che ha caratterizzato la parte centrale della competizione. Adam Ali ha iniziato a controllare corsa imolese con un discreto margine sulla concorrenza.

Nessuno ha più impensierito il team tricolore che in casa ha potuto festeggiare la prima gioia del 2024. Meritatissima affermazione per Adam Ali/Matt Bell, abili a primeggiare nei confronti di Team Virage #8 e Ultimate #35.

LMGT3, 4h Imola: Iron Dames, finalmente!

Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy vincono la 4h Imola in classe LMGT3. Iron Dames Porsche #85 ottiene il trionfo sulle rive del Santerno beffando Derek DeBoer/Valentin Hasse Clot/Casper Stevenson (Spirit of Leman Aston Martin #59) e Takeshi Kimura/Daniel Serra/Esteban Masson (Kessel Racing Ferrari #57).

Derek DeBoer (Racing Spirit of Leman Aston Martin #59) ha provato a fare concorrenza a Sarah Bovy (Iron Dames Porsche #85), una missione oltremodo complicata contro la belga che nella giornata di sabato si è confermata imbattibile in qualifica.

Le Iron Dames hanno continuato a controllare la scena anche nei minuti seguenti senza particolari problemi. Rahel Frey ha continuato quanto di buono iniziato da Sarah Bovy, la Porsche #85 ha però dovuto subire il progressivo rientro da parte di Racieng Spirit of Leman Aston Martin #59 e Kessel Racing Ferrari #57, rispettivamente in azione con Casper Stevenson ed Esteban Masson.

Tutto è cambiato ad 1h dalla fine con una penalità di 10 secondi inflitta ad Iron Dames Porsche #85 per un'infrazione in regime di FCY. Per questa ragione, Michelle Gatting è entrata in pista per l'ultimo stint con delle gomme più vecchie rispetto alla concorrenza, una scelta dovuta per evitare di perdere sin da subito la posizione nei confronti di Racing Spirit of Leman.

Il finale è stato più che mai intenso con Iron Dames Porsche #85 che ha resistito all'assalto dell'Aston Martin #59 e successivamente anche al ritorno della Ferrari #57 Kessel Racing con il sempre competitivo Daniel Serra.

Le Iron Dames hanno ottenuto la prima gioia in LMGT3, la seconda in European Le Mans Series dopo il traguardo ottenuto in passato in GTE. Derek DeBoer/Valentin Hasse Clot/Casper Stevenson (Spirit of Leman Aston Martin #59) e Takeshi Kimura/Daniel Serra/Esteban Masson (Kessel Racing Ferrari #57) hanno completato il podio, Grid Motorsport by TF Aston Martin #97 ed Iron Lynx Lamborghini #63 hanno chiuso la Top5 nell'ordine.

Prossima tappa del più importante campionato europeo riservato alle GT ed ai prototipi in quel di Spa-Francorchamps a fine agosto. Successivamente si tornerà in Italia a settembre con la disputa della prima edizione della 4h Mugello.

Da Imola - Luca Pellegrini