WorldSBK | Balaton Park, Superpole Race: Toprak imprendibile, Bulega 13°

In condizioni di pista difficili, a Balaton Park è ancora una volta Toprak Razgatlıoğlu a prendersi la Superpole Race. Il turco di BMW trionfa nella gara 1000 del campionato WorldSBK. Prova a tenere il suo ritmo Sam Lowes, ma deve accontentarsi del secondo posto. Chiude il podio Alvaro Bautista, solo tredicesimo Nicolò Bulega.

Razgatlıoğlu imprendibile

A Balaton Park, nessuno è riuscito a fermare Toprak Razgatlıoğlu, ancora una volta imbattibile. Dopo un'ottima partenza, sembrava poter essere in difficoltà, il pilota turco aveva infatti perso diverse posizioni, ritrovandosi a lottare per il terzo posto con Danilo Petrucci. Ma nemmeno la pista bagnata ha potuto fermare Toprak Razgatlıoğlu che ha trionfato per la seconda volta a Balaton Park e allungando nella classifica mondiale. Sam Lowes ha tentato la fuga nei primi giri della gara, costruendo un vantaggio di 1 secondo sugli inseguitori, ma si è dovuto arrendere anche lui alla superiorità di Razgatlıoğlu, dovendosi accontentare del secondo posto. Chiude il podio Alvaro Bautista, dopo una gara in solitaria.

Locatelli brilla, Bulega 13°

A Balaton Park nella Superpole Race della WorldSBK brillano Andrea Locatelli, quarto al traguardo, e Axel Bassani, sesto. Quinto Xavi Vierge che è riuscito a tenere la posizione su Axel Bassani nel finale. Settimo posto per Ryan Vickers, seguito da Tarran Mackenzie. Più in difficoltà invece Danilo Petrucci che, dopo una buona partenza, ha sofferto la scelta della gomma, chiudendo in decima posizione, alle spalle di Jonathan Rea.

É stata una Superpole Race complicata anche per Nicolò Bulega. Il pilota italiano non si è mai mostrato competitivo, perdendo posizioni sin dalle prime battute della gara. La scelta delle gomme intermedie non ha pagato per il pilota Ducati che ha chiuso solo in tredicesima posizione, fuori dalla zona punti. L'italiano sarà chiamato ad una rimonta in Gara 2 per non perdere terreno dal suo avversario Toprak Razgatlıoğlu.

WorldSBK | Balaton Park: i risultati della Superpole Race

Credits: WorldSBK

Giulia Pea