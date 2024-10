WEC | Porsche 2025: Andlauer entra al posto di Mako, out Lotterer

Porsche Penske Motorsport ha annunciato la composizione degli equipaggi che correranno nel FIA World Endurance Championship e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Cambiano alcuni volti nel Mondiale ed in America con l'ingresso di Julien Andlauer e l'uscita di Fred Mako, André Lotterer e Dane Cameron.

WEC, Andlauer nuova figura

Dopo aver corso nel 2024 in Hypercar con Proton Competition ed aver gareggiato nell'European Le Mans Series con la Porsche #60 sempre gestita dal team di Christian Ried, Julien Andlauer debutterà full-time nel Mondiale 2025 con la 963 #5 ufficiale accanto a Michael Christensen.

Credits: Daniele Paglino

Conferma anche per Laurens Vanthoor/Kevin Estre, belga e francese che con il tedesco André Lotterer stanno per vincere il titolo piloti dopo una stagione da incorniciare con due affermazioni nelle sette prove disputate.

L'ex pilota di Audi Sport è destinato a lasciare la scena del Mondiale con Porsche Penske Motorsport insieme a Fred Mako, altro senatore dello schieramento.

Porsche ha deciso in ogni caso di seguire l'esempio di Cadillac Racing con due volti titolari e non tre per tutte le sfide del 2025. L'australiano Matt Campbell ed il francese Mathieu Jaminet supporteranno la Porsche #5 e #6 nelle competizioni oltre le sei ore, la coppia citata gareggerà insieme nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Cameron out, Jaminet ritrova Campbell

Jaminet e Campbell, campioni IMSA WTSC in GTD PRO nel 2022, tornano in coppia in GTP con il prototipo #6. Il binomio dividerà il tracciato con la gemella #7 che nuovamente rivedrà all'opera il campione Felipe Nasr insieme al veterano Nick Tandy. Cambio equipaggio per il britannico che nel 2023 e nel 2024 ha corso in IMSA WTSC con Jaminet.

#7 IMSA - Credits: Porsche

Estre e Vanthoor parteciperanno con i titolari alla Rolex 24 at Daytona, alla 12h Sebring ed alla Motul Petit Le Mans, rispettivamente con la #6 e con la #7. Esce di scena, invece, Dane Cameron, vincitore quest'anno con Nasr che lascia il pool di volti titolari Porsche Penske Motorsport.

Luca Pellegrini