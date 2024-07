F1 | GP Ungheria: Ferrari, un venerdì tra muri e incertezze

La vigilia del weekend di Budapest era accompagnata dalle speranze ferrariste di un riscatto su un circuito storicamente favorevole a loro. A fine giornata, il venerdì del GP Ungheria di Formula 1 restituisce più dubbi che certezze ad una Ferrari alle prese con problemi di usura sul passo gara e con l’incidente di Charles Leclerc nelle FP2.

Leclerc si complica il weekend, Sainz tiene botta

E pensare che la giornata sembrava cominciata bene nelle FP1, in cui Carlos Sainz aveva fatto registrare il miglior tempo con un 1:18.713 e Charles Leclerc il terzo con un 1:19.011, mostrando nel frattempo sprazzi di passo gara molto promettenti. Se l’andamento delle prime libere aveva fatto vedere qualche passo avanti, nelle FP2 la Ferrari ha fatto registrare una netta inversione di tendenza.

Leclerc è finito a muro con la sua SF24 dopo appena 16 minuti dall’inizio di sessione prendendo male l’uscita di curva 4. Il monegasco è finito contro le barriere, la direzione gara ha sospeso il turno bandiera rossa. Il nuovo fondo sulla sua monoposto è stato danneggiato, un errore tanto banale quanto importante che rischia di incidere negativamente sul resto del week-end.

Ciò costringe Sainz agli straordinari (23 giri) per recuperare il programma perso: Carlos si mantiene comunque nelle posizioni davanti con il terzo tempo a 1:18.185, ma le indicazioni che arrivano sul passo gara sono di una Ferrari che non solo fatica a tenere il ritmo di McLaren o Red Bull, ma che soffre tremendamente il caldo di Budapest e che cala vistosamente con l’avanzare dei giri.

Le dichiarazioni

Non ci sono di certo i migliori auspici per il prosieguo del fine settimana ungherese, soprattutto per un Charles Leclerc che viene da un periodo difficilissimo con tre zero negli ultimi 4 GP disputati.

Credits: formula1.com

Leclerc ha riportato in una nota ufficiale

Fino a questo punto sono contento della vettura e la giornata di oggi è stata più solida a livello di prestazione rispetto a quelle degli ultimi weekend.Purtroppo sono finito largo in curva 4 e ho perso la macchina saltando sul cordolo. Per fortuna però non ho fatto troppi danni anche se non ho potuto continuare la sessione. Recupereremo il programma che non siamo riusciti a completare domani nelle FP3.

Parere simile anche per Carlos Sainz che si dice soddisfatto di questa prima giornata a Budapest:

Nel complesso è stato un venerdì positivo, che è qualcosa di particolarmente importante considerato quanto è difficile questo tracciato in termini di messa a punto. È stato anche significativo, viste le alte temperature che abbiamo trovato, poter provare tutti i tipi di mescola in condizioni di caldo estremo. Abbiamo raccolto molti dati utili e sembra che siamo in una forma migliore per questo fine settimana. Tuttavia è solo venerdì, quindi vediamo come andranno le cose domani.

Andrea Mattavelli