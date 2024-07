F1 | GP Gran Bretagna, FP3: Russell al top davanti a Hamilton e Norris

E' George Russell il più veloce nell'ultima ora di prove libere del Gp Gran Bretagna. In una sessione condizionata dalla pioggia, il pilota inglese ha preceduto la vettura gemella del compagno di squadra e la McLaren di Lando Norris.

MERCEDES DAVANTI A TUTTI

Con condizioni meteo che, inevitabilmente, hanno appiattito i valori in pista a svettare davanti a tutti è stata la Mercedes, con il team di Brackley capace di piazzare due vetture nelle prime due posizioni. A stare davanti è stato nuovamente George Russell che con il crono di 1:37.529 ha preceduto di soli 37 millesimi uno specialista del calibro di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris, con l'inglese della McLaren unico a tenere botta al duo Mercedes.

BENE LA FERRARI

In crescita rispetto al venerdì ma comunque ancora da decifrare la Ferrari. Il team di Maranello, ancora alla ricerca della giusta configurazione della vettura, ha chiuso in P4 con Carlos Sainz e in P6 con Charles Leclerc, ma pagando quasi un secondo di distacco dalla vetta con il monegasco. Tra le due rosse troviamo un Max Verstappen (5°) anche lui alla ricerca del miglior bilanciamento, e staccato di 0.864 dalla vetta, ma comunque da non escludere nella lotta per la pole. Chiudono la Top 10 Oscar Piastri (7°), Fernando Alonso (8°), Sergio Perez (9°) e Nico Hulkenberg (10°).

ULTIMO GASLY

Discreta sessione per Alexander Albon (11°) con a seguire Lance Stroll (12°), Logan Sargeant (13°), Yuki Tsunoda (14°) e Valtteri Bottas (15°). Chiudono lo schieramento Esteban Ocon (16°), Kevin Magnussen (17°), Daniel Ricciardo (18°), Guanyu Zhou (19°) e Pierre Gasly (20°), quest'ultimo autore di un testacoda nelle fasi iniziali della sessione che ha richiesto l'esposizione della bandiera rossa.

Vincenzo Buonpane