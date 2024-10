IndyCar | Ganassi conferma i “tre tenori” e sbarca in IndyNXT

Nessuna novità particolare rispetto a quanto trapelato nei mesi scorsi: Chip Ganassi Racing sarà in pista nella stagione IndyCar 2025 con Alex Palou, Scott Dixon e Kyffin Simpson. La squadra campione in carica ha così assegnato tutti i volanti a propria disposizione rientranti nel sistema “charter”, andando a ridurre sensibilmente la propria presenza in pista rispetto alle cinque vetture schierate nel 2024. A questo “taglio” ha fatto però da contraltare l’annuncio del ritorno da parte del team in IndyNXT, la categoria cadetta.

Confermati Palou, Dixon e Simpson

Il 2024 è stato un anno trionfale per Alex Palou, che si è riconfermato campione IndyCar ottenendo così il terzo titolo. Lo spagnolo e il team hanno raggiunto un livello di affiatamento e di competitività veramente difficile da eguagliare per tutti gli altri, lasciandosi alle spalle le tensioni del passato che lo avevano portato a scegliere di accettare l’offerta McLaren. La IndyCar sembra calzare perfettamente le caratteristiche di un pilota come Palou, e il team Ganassi è certamente il miglior interprete di questa realtà.

Accanto a lui, il catalano troverà anche nel 2025 una vera e propria leggenda del motorsport, Scott Dixon. Il neozelandese ha un traguardo in particolare da raggiungere: gli mancano nove vittorie per arrivare al record di AJ Foyt, 67. Vittorioso almeno una volta per vent’anni di fila, Scott non molla e vuole spingere al massimo per tentare ancora una volta di conquistare quel settimo titolo che sarebbe un’impresa storica.

Vorrei che la off-season non fosse così lunga. Nel corso della passata stagione abbiamo fatto delle bellissime gare. Purtroppo, sono arrivati anche alcuni risultati negativi, ma il team ha sempre lavorato bene e la velocità c’è sempre stata. Non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato: lotteremo per la vittoria.

A completare il terzetto sarà Kyffin Simpson, al secondo anno nella categoria dopo il debutto nel 2024. Il pilota delle Barbados era entrato nel roster un po’ a sorpresa, ed era considerato l’oggetto misterioso della categoria. Ha messo però insieme una stagione abbastanza solida, togliendosi anche lo sfizio di essere leader per diversi passaggi alla Indy 500. Nel 2025 potrà certamente puntare più in alto, con un anno di esperienza sulle spalle.

Il ritorno di Ganassi in IndyNXT, Hauger con Andretti

Per la propria stagione di ritorno in IndyNXT, Ganassi ha deciso di puntare su due piloti già noti nel paddock della categoria, anche se molto giovani. Nel cockpit, infatti, ci saranno Jonathan Browne e Niels Koolen. Entrambi sono di estrazione europea, un dato interessante, con l’olandese che ha anche maturato esperienza in Formula 2 con il team AIX Racing.

Restando in tema IndyNXT, certamente da segnalare è l’ingresso nel programma Andretti di un’altra “vecchia” conoscenza del panorama propedeutico a livello europeo: Dennis Hauger. Staccatosi dunque dall’Academy Red Bull, il norvegese avrà la possibilità di mostrare il proprio talento anche al di là dell’oceano, dopo alcuni anni complicati in F2. Una decisione importante, che però potrebbe dargli la possibilità, se riuscirà ad essere performante, di debuttare in una categoria al vertice, cosa che gli sarebbe stata parecchio difficile rimanendo nel panorama a ruote scoperte europeo.

Conferme e novità, dunque, per il mondo IndyCar, che accenderà i motori il prossimo 2 di marzo a St. Pete, per una stagione che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni e colpi di scena.

