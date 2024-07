IndyCar | Toronto: Colton Herta interrompe il digiuno

Colton Herta ritorna dopo due anni alla vittoria in IndyCar conquistando la gara di Toronto, che ha visto molti incidenti durante lo svolgimento. L'americano non ha sbagliato praticamente nulla e il risultato acquisisce ancora più prestigio pensando alla doppietta della scuderia Andretti, che vede Kyle Kirkwood secondo alla bandiera a scacchi, distaccato di meno di quattro decimi di secondo.

Tante ripartenze e una bandiera rossa

Herta ha mantenuto il comando dopo le varie ripartenze, una delle quali dovuta alla sospensione della gara con bandiera rossa in seguito a un incidente che ha coinvolto cinque piloti. La vettura di Santino Ferrucci è stata lanciata contro le barriere dopo aver colpito la macchina ferma di Pato O'Ward, andato in testacoda e bloccato all'uscita della prima curva. Marcus Ericsson e Pietro Fittipaldi colpiscono la McLaren e Nolan Siegel da il “colpo finale”.

Con la pista disseminata di detriti e auto distrutte, la bandiera rossa era inevitabile. Tutti i piloti sono riusciti a scendere senza problemi dalle loro vetture e subito dopo O'Ward ha reso dichiarazioni stupite, chidendo perché le bandiere gialle non fossero state esposte subito dopo il suo testacoda all'uscita di una curva cieca.

La gara riprende a dieci giri dalla fine, con Herta che mantiene la leadership. In questi frangenti, Will Power ha tentato un passaggio all'interno di Scott McLaughlin in curva cinque: praticamente senza spazio, ha mandato il suo compagno di squadra contro le barriere. Per Power scatta la penalità.

Per la scuderia Penske la giornata non dice bene: Josef Newgarden, che rimedia una foratura nel tentativo di tenere dietro David Malukas e finisce undicesimo su quindici. Per i piloti Ganassi l'ultimo ripartenza coincide con un trenino dietro il duo Andretti, con Alex Palou che finisce quarto, dopo una penalità in qualifica che lo aveva costretto a partire dalla nona fila. Romain Grosjean scivola dalla quinta posizione in griglia alla nona posizione finale.

Al traguardo

P. No. Driver Team Engine 1 21 Colton Herta Andretti/Curb-Agajanian Honda 2 22 Kyle Kirkwood Andretti Honda 3 9 Scott Dixon Ganassi Honda 4 10 Alex Palou Ganassi Honda 5 11 Marcus Armstrong Ganassi Honda 6 30 David Malukas Meyer Shank Honda 7 27 Christian Lundgaard RLL Honda 8 18 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet 9 32 Romain Grosjean Juncos Hollinger Chevrolet 10 14 Graham Rahal RLL Honda 11 2 Josef Newgarden Penske Chevrolet 12 12 Will Power Penske Chevrolet 13 8 Linus Lundqvist Ganassi Honda 14 7 Theo Pourchaire McLaren Chevrolet 15 28 Toby Sowery Coyne/WR Honda 16 3 Scott McLaughlin Penske Chevrolet 17 24 Pietro Fittipaldi RLL Honda 18 6 Nolan Siegel McLaren Chevrolet 19 5 Pato O’Ward McLaren Chevrolet 20 13 Santino Ferrucci Foyt Chevrolet 21 23 Marcus Ericsson Andretti Honda 22 4 Kyffin Simpson Ganassi Honda 23 29 Felix Rosenqvist Meyer Shank Honda 24 16 Hunter McElrea Coyne Honda 25 26 Sting Ray Robb Foyt Chevrolet 26 33 Agustin Canapino Juncos Hollinger Chevrolet 27 25 Christian Rasmussen Carpenter Chevrolet

Luca Colombo