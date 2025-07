F1 | GP Belgio: Oscar Piastri perfetto, allunga nel mondiale

Un sorpasso al primo giro ha regalato a Oscar Piastri la vittoria del GP del Belgio. Una gara perfetta da parte del pilota australiano che ha battuto il suo compagno di squadra Lando Norris e porta a 16 punti il suo vantaggio nella classifica mondiale.

Oscar Piastri conquista Spa

Oscar Piastri, nella giornata di ieri, non era riuscito a conquistare la pole position a causa di un piccolo errore e si era dovuto accontentare della seconda casella in griglia. La partenza perfetta del Gran Premio di oggi, dalla seconda posizione, è stata però la chiave vincente per il pilota australiano. Dopo momenti di incertezza causati dalla pioggia, la gara è finalmente partita dietro alla safety car. Oscar Piastri, alle spalle di Lando Norris, durante la ripartenza è riuscito a non perdere terreno dal britannico e, sul rettilineo del Kemmel, è riuscito a sorpassarlo, prendendo la leadership della gara.

É arrivato poi un momento di incertezza per Piastri dopo il pit stop. L'australiano ha montato infatti un set di gomme medie, senza la certezza di riuscire ad arrivare fino alla fine. Ha, quindi, dovuto gestire il vantaggio su Lando Norris, unico suo rivale, che montava la gomma Hard. L'#81 ha controllato il suo margine di 9 secondi, aiutato anche dagli errori commessi da Norris, impegnato nell'inseguimento.

Oscar Piastri: “Ieri ero un po' deluso da me stesso”

Oscar Piastri al termine del Gran Premio ha commentato così la sua gara: “Sapevo che il primo giro sarebbe stata la mia opportunità migliore per vincere la gara. Mi sono incollato in Curva 1, ho dovuto alzare leggermente il piede prima dell'Eau Rouge, poi ho spinto e sono riuscito a fare la mia mossa. Ho faticato un po' alla fine perchè, probabilmente, la media non era la gomma migliore per gli ultimi cinque giri. Però per la maggior parte del tempo abbiamo avuto la gara sotto controllo. Ero un po' deluso da me stesso dopo ieri, però alla fine partire secondo a Spa non è così male”.

Credits: F1 su X

Grazie alle prestazioni di questo weekend, Oscar Piastri ha allungato nella classifica mondiale e lascia ora il Belgio con 16 punti di vantaggio su Lando Norris. Un vantaggio minimo che l'australiano potrà gestire nelle prossime gare. Il prossimo appuntamento è all'Hungaroring, un circuito sul quale l'australiano ha ottenuto la sua prima vittoria e arriverà quindi con una maggiore fiducia e con voglia di ripetersi.

Giulia Pea