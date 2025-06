NASCAR | Nashville: Blaney e Penske tornano a vincere

Ryan Blaney trionfa a Nashville al termine di una nuova prova valida per la NASCAR Cup Series. L'americano di Penske Ford #12 non sbaglia e porta a termine la perfetta strategia studiata dal proprio team.

Blaney torna al top in NASCAR

L'ex campione della serie ha monopolizzato la scena nel finale dopo aver vinto la Stage 2. Lo statunitense ha ottenuto nella ‘città della musica’ la prima affermazione in carriera ed in stagione, la 14ma in carriera.

Carson Hocevar (Zeigler Auto Group Chevrolet #77) ha concluso in seconda piazza precedendo Denny Hamlin (Progressive Toyota #11) e Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22).

Hamlin, primo nella Stage 1, non è riuscito a confermarsi nella parte alta della graduatoria nel resto della giornata. Il plurivincitore della Daytona 500 ha dovuto inchinarsi alla concorrenza nella seconda metà dell'evento chiudendo in ogni caso in Top3.

Niente da fare anche per William Byron (Raptor High Heat Chevrolet #24), presente in quinta posizione sotto la bandiera a scacchi davanti a Bubba Wallace (Chumba Casino Toyota #23), Erik Jones (Dollar Tree Toyota #43) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5).

Verso il Michigan

Dopo un nuovo acuto di Penske in Cup Series, il secondo del 2025 a poche settimane di distanza dalla prestazione di Logano in Texas, la NASCAR Cup Series si sposta in Michigan per una nuova tappa da non perdere.

A 12 corse della fine della regular season arriva in ogni caso la conferma che Shane Van Gisbergen, Cole Custer, Riley Herbst e Cody Ware non parteciperanno alla NASCAR In-Season Challenge in quanto out dalla top32. Lo speciale torneo di metà anno, disputato quest'anno per la prima volta, scatterà nel cuore dell'estate tra qualche settimane e si articolerà in una serie di duelli ‘testa a testa’ durante la ‘normale' gara valida per la Cup Series.

Luca Pellegrini