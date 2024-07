TCR World Tour | Michelisz cerca conferme nella casa di Urrutia

Torna nel cuore dell’estate a El Pinar il Kumho FIA TCR World Tour per un nuovo avvincente fine settimana d’azione. La bagarre è assicurata in Uruguay, location che nuovamente sarà protagonista per un evento insieme al TCR South America come accaduto in Brasile in quel di San Paolo.

TCR World Tour, Guerrieri insegue Michelisz

Il week-end che ci apprestiamo a commentare sarà particolarmente avvincente, l’inizio della lunga volata per il titolo che passerà da Zhuzhou prima dell’ipotetica finalissima tra i muretti di Macau. Norbert Michelisz è il leader del campionato grazie all’importantissimo successo ottenuto in race-2 in Brasile. Il magiaro di Hyundai Motorsport vanta ora 196p contro i 181p di Esteban Guerrieri, all’assalto con GOAT Racing Honda grazie alle prestazioni di Mid-Ohio (USA) ed Interlagos.

La Hyundai Elantra N TCR e la Honda Civic Type R FL5 TCR hanno un buon margine nei confronti di Lynx & Co. Il costruttore cinese ci riprova in Uruguay, il marchio asiatico prova a giocare di squadra come già fatto in passato al fine di recuperare il più possibile terreno nei confronti di Hyundai ed Honda.

Il TCR World Tour si prepara per un nuovo week-end - Credits: TCR World Tour

Urrutia padrone di casa in Uruguay

L’osservato speciale è ovviamente Santiago Urrutia, idolo locale atteso a fare la differenza come accaduto dodici mesi fa. Il padrone di casa può tornare più mai utile per Thed Björk e Yann Ehrlacher, svedese e francese rispettivamente presenti in terza e quarta piazza rispettivamente con 156p e 148p. Come Lynx & Co anche Hyundai Motorsport può giocare di squadra. A supporto di Michelisz avremo nuovamente anche Mikel Azcona e Néstor Girolami, attardati in classifica rispetto all’inizio della parentesi in Brasile.

Ad El Pinar, oltre alla Honda di Marco Butti in constante crescita, attenzione anche ai protagonisti del TCR South America con Raphael Reis (W2 ProGP Cupra), Juan Ángel Rosso (Paladini Racing Toyota) e Rodrigo Baptista (Squadra Martino Honda).

Come sempre tutte le sfide del TCR World Tour verranno proposte in diretta streaming su YouTube gratuitamente attraverso il canale ufficiale della serie.

Luca Pellegrini