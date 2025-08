FIA F3 | Hungaroring, qualifiche: Camara inarrestabile, quinta pole

Rafael Camara si impone davanti a tutti in Ungheria e conquista la quinta pole position della stagione, e domenica scatterà dalla prima casella in griglia nella Feature Race della FIA F3. Seconda posizione per Mari Boya, chiude la Top3 Tuukka Taponen.

Rafael Camara imprendibile, quinta pole stagionale

Ad ottenere la pole position sul tracciato dell'Hungaroring è Rafael Camara. Le leggere gocce di pioggia non hanno fermato il pilota brasiliano che scatterà dal pole position nella penultima Feature Race della stagione di FIA F3. Il leader del mondiale avrà in questo weekend, una grande occasione per conquistare il suo primo titolo mondiale. Di fianco a lui domenica partirà Mari Boya. É un secondo posto dolce amaro per lo spagnolo, che ha mancato la pole position per soli 8 millesimi. Apre la seconda fila della griglia di partenza della Feature Race Tuukka Taponen. Il finlandese con un ottimo giro aveva conquistato la partenza dal palo, è stato beffato poi da un ultimo giro perfetto di Rafael Camara. Di fianco a lui in quarta posizione il pilota cinese, Gerrard Xie.

Giusti 9°, in difficoltà Nikola Tsolov

Quinta posizione per Theophile Nael, seguito da Charlie Wurz. Quarta fila per i due piloti del team Prema Ugo Ugochukwu e Brando Badoer. Conquista un posto nella Top10 Alessandro Giusti, nono alla bandiera a scacchi. Al suo fianco il pilota Art Grand Prix, James Wharton. Undicesima posizione per James Hedley, seguito da Tasanapol Inthraphuvasak. Il pilota thailandese nella Sprint Race prevista per la giornata di domani scatterà dalla pole position, grazie all'inversione della griglia prevista dal regolamento della categoria.

É una qualifica da dimenticare per Nikola Tsolov, solo ventunesimo. Il pilota bulgaro, attualmente secondo nella classifica mondiale, sarà chiamato alla rimonta se vuole continuare a mettere pressione a Rafael Camara. In difficoltà anche Tim Tramnitz, solo diciassettesimo.

La F3 tornerà in pista domani alle ore 10:05 per la Sprint Race, mentre la Feature Race scatterà domenica alle 8:30.

FIA F3 | Hungaroring: i risultati delle qualifiche

Credits: FIA

Giulia Pea