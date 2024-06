WEC | Buoni segnali per Alpine nella 24h Le Mans, motore a parte

Alpine non ha concluso la prima 24h Le Mans della propria storia con l'inedita Hypercar A424, inedito modello basato su telaio Oreca che è stato presentato proprio nella nota località francese meno di un anno fa. I francesi hanno mostrato degli ottimi segnali nella prima parte della manifestazione e soprattutto in qualifica, una tendenza positiva che purtroppo non è stata confermata con l'arrivo della notte.

Alpine, segnali positivi dopo la prima Le Mans

Paul-Loup Chatin ha fatto la differenza in qualifica ed ha saluto inserirsi nella lotta per la pole, il padrone di casa si è mostrato competitivo con Charles Milesi/Ferdinand Habsburg #35 e con i compagni di box Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière/Mick Schumacher #36.

L'Alpine #35 ha alzato bandiera bianca prematuramente alla frenata di Arnage per un danno meccanico, una noia tecnica ha afflitto successivamente anche la gemella #36. Il problema non è in ogni caso da affidare direttamente al costruttore francese, ma al noto propulsore Mecachrome che tanti danni aveva creato anche in FIA F2 sin dalla sua apparizione.

Mecachrome, un problema noto

Le criticità di quest'ultimo, ampiamente previste, si sono confermate a Le Mans abbandonando le due vetture nel giro di poche ore. Il ritorno di Alpine a Le Mans può in ogni caso essere positivo, il ritmo mostrato a più riprese può lasciar sperare i vertici della squadra che corre anche in F1.

Le prestazioni possono solo che migliorare, ma insieme è necessario anche una progressione dal punto di vista del motore. La speranza è quella di vedere sempre più all'attacco il marchio francese, grande atteso della vigilia dai fans locali assiepati sul ‘Circuit della Sarthe’.

Philippe Sinault, Direttore della squadra, ha affermato in una nota:



Questo doppio ritiro è crudele, anche se sapevamo che l'affidabilità poteva essere un problema. Nonostante tutti i test e le simulazioni, conta solo la verità della gara. Il nostro inizio di stagione ci aveva mostrato grandi cose, quindi è ancora più deludente ed è sconcertante ritirarsi così presto. Ma dobbiamo prendere gli aspetti positivi e andare avanti

Da Le Mans - Luca Pellegrini