Ferrari Challenge | Hirsiger padrone della scena a Barcellona

Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) domina il fine settimana di Barcellona, sesto atto del Ferrari Challenge Europe. Il portacolori di Ineco-Reparto Corse RAM svetta nel Trofeo Pirelli, mentre in Coppa Shell si dividono il bottino Oscar Lee Ryndziewicz e Zois Skrimpias.

Race-1 Trofeo Pirelli, Hirsiger parte forte

Torna al successo Felix Hirsiger, che si riporta così in testa alla classifica del campionato davanti al connazionale Jasin Ferati (Emil Frey Racing), continuando una sfida tutta svizzera che si preannuncia avvincente ed incerta fino a fine stagione. Con una manovra vincente nelle prime curve, Hirsiger riesce a conquistare la vetta della corsa superando Ferati, partito dalla pole con il tempo in qualifica di 1’41”244. Dopo una fase di Safety Car, entrata in pista in seguito a un contatto tra Dylan Medler (The Collection) e Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili), Hirsiger mantiene saldamente la testa e passa per primo al traguardo con il miglior crono sul giro in 1’43”944.

Con Ferati secondo e Qwin Wietlisbach (Emil Frey Racing) e Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) fuori dopo un contatto mentre erano in lotta per il terzo posto, sul gradino più basso del podio sale Björn Grossmann (B.I. Corse – Octane 126) che approfitta anche del ritiro, causa foratura, di Franco Girolami (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), che lo precedeva all’ultimo giro e comunque autore di un’ottima prova al debutto nella serie.

Nel Trofeo Pirelli Am, ad avere la meglio è Hendrik Viol, terzo assoluto e sempre più leader del campionato. Con un Drive Through inflitto al poleman David Gostner (CDP – MP Racing) a causa di una partenza anticipata e un contatto provocato, il ceco prende la testa che non lascia per tutti i 30 minuti. Alle sue spalle conclude Nobuhiro Imada (Formula Racing) al primo podio stagionale, mentre terzo è Michael Verhagen (Ferrari Warszawa). Gostner ottiene comunque il punto supplementare per il miglior crono sul giro della classe.

Race-2 Trofeo Pirelli: Hirsiger x2

Nuova affermazione per Felix Hirsiger, che grazie anche ai punti supplementari ottenuti per la pole position, con il tempo di 1’42”279 e per il giro veloce in gara in 1’44”137, porta a 11 punti il vantaggio in campionato sul connazionale Jasin Ferati (Emil Frey Racing) alla vigilia degli ultimi due round della stagione. Hirsiger, partito dalla prima posizione della griglia, contiene in avvio i tentativi di sorpasso di Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels), alla fine secondo, allungando progressivamente il distacco e passando per la seconda volta nel weekend catalano per primo sotto la bandiera a scacchi. Terza piazza per l’americano Dylan Medler (The Collection), mentre si ferma ai piedi del podio la rimonta di ben 17 posizioni di Jasin Ferati, costretto a partire dal fondo del gruppo dopo che i commissari di gara hanno verificato la non conformità ai regolamenti della sua vettura nella sessione di qualifica.

Doppietta anche nel Trofeo Pirelli Am, dove Hendrik Viol bissa il successo di Gara 1 partendo dalla prima piazza di classe e mantenendosi costantemente nel gruppo dei piloti della categoria principale. Con la quarta vittoria e il nono podio stagionali, il ceco consolida ulteriormente la leadership in classifica, che guida con 29 punti di margine su Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), oggi quinto, e 42 su Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), terzo alle spalle di David Gostner (CDP – MP Racing), autore anche oggi del giro veloce di classe.

Credits. Ferrari

Race-1 Coppa Shell, Ryndziewicz al top

Dopo la pole position ottenuta con il tempo di 1’43”315, Oscar Lee Ryndziewicz conquista la prima vittoria nel Ferrari Challenge alla sua stagione di debutto. Lo scozzese, dopo aver difeso la leadership in partenza dai tentativi di sorpasso di Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), aumenta progressivamente il vantaggio passando per primo sotto la bandiera a scacchi, con anche il miglior crono sul giro in 1’45”323. L’italiana Gostner conserva la seconda piazza, consolidando così la prima posizione nella classifica generale della classe. Intensa la sfida a tre per il gradino più basso del podio, dove ad avere la meglio è N.M. (Rossocorsa), che precede il compagno di team Fouad Alghanim (Rossocorsa – Kuwait Automobile & Trading Co.) e Cristiano Maciel (FBO Motor Sports).

Affermazione per “Boris Gideon” nella prova di Coppa Shell Am, conclusa in regime di Safety Car, entrata in pista dopo un contatto senza conseguenze per i piloti a centro gruppo. Secondo termina Charles Chan (Formula Racing), mentre terzo è Friedrich Müller (Gohm Motorsport – Engstler), entrambi al primo podio dell’anno. Jan Sandmann (Kessel Racing) e il poleman di giornata, Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), passati per primi sul traguardo, subiscono una penalizzazione di 10 secondi per infrazione in regime di doppia bandiera gialla che li retrocede rispettivamente all’ottavo e decimo posto. Schömer, sempre leader della classifica, conquista comunque anche il punto supplementare per il giro veloce in gara.

Race-2 Coppa Shell, trionfo di Skrimpias

Dopo un avvincente testa a testa durato tutta i 30 minuti di gara, Zois Skrimpias conquista il secondo successo stagionale, avendo la meglio su Oscar Lee Ryndziewicz (Kessel Racing), vincitore ieri. Il greco, partito dalla pole position ottenuta con il tempo di 1’43”653, riesce a contenere a lungo i tentativi di sorpasso di Ryndziewicz fino all’avvincente ultimo giro, che vede il sorpasso dello scozzese, autore anche del giro veloce, e il contro-sorpasso di Skrimpias, che taglia per primo il traguardo. Sul terzo gradino del podio sale Fons Scheltema (Kessel Racing) grazie al sorpasso decisivo su John Dhillon (Formula Racing) nelle fasi finali. Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) mantiene la vetta della graduatoria.

Dopo il secondo posto di ieri, prima affermazione nella serie europea, in Coppa Shell Am per Charles Chan, che dopo aver preso la testa della gara nelle prime fasi riesce a mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Grazie anche al miglior tempo sul giro in 1’47”841, il pilota di Hong Kong ha la meglio, con un arrivo in volata, su Friedrich Müller (Gohm Motorsport – Engstler), a podio anche ieri.

Terzo conclude Andreas König (Emil Frey Racing). Continua a guidare la classifica generale Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), oggi fuori dai dieci dopo la penalizzazione con Drive Through inflittagli dai commissari di gara per un contatto con il poleman Jan Sandmann (Kessel Racing), secondo in campionato a 28 punti dalla vetta.

Dopo la pausa estiva, le 296 Challenge torneranno in pista a settembre, nel fine settimana tra il 17 e il 21, per il settimo e penultimo appuntamento della stagione, ospitate dal circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, nell’ambito dei Ferrari Racing Days.