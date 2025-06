JuniorGP | Jerez: Brian Uriarte fa doppietta, beffato Zanni

Il secondo round della stagione 2025 del FIM JuniorGP si è svolto a Jerez sul tracciato Ángel Nieto. Due gare ricche di emozioni hanno visto trionfare Brian Uriarte, davanti a Rico Salmela e Jesús Ríos. Non sono mancate le emozioni anche nella European Talent Cup che ha visto primeggiare Alvaro Lucas in Gara 1 e Alex Longarela in Gara 2. Podio tutto spagnolo per la Moto2 che vede trionfare Unai Orradre.

JuniorGP | Brian Uriarte riprende da dove aveva lasciato

Sul circuito Ángel Nieto si è svolto il secondo appuntamento della stagione 2025 del FIM JuniorGP. A trionfare in entrambe le gare della giornata è stato Brian Uriarte. Il giovane talento spagnolo ha conquistato così la terza vittoria consecutiva della stagione. Nella prima delle due gare un gruppo di cinque piloti si è messo all'inseguimento del #51, riuscendo ad impensierire Uriarte negli ultimi tre giri della gara. Un ultimo passaggio con il fiato sospeso ha regalato la vittoria allo spagnolo con uno sorpasso spettacolare su Rico Salmela. Il finlandese ha provato fino all'ultimo a portare un attacco al leader del “mondialino”, ma si è dovuto accontentare di una seconda posizione. A completare il podio, Jesús Ríos, terzo per pochi millesimi. Buona prestazione anche per Leonardo Zanni, quarto, che però negli ultimi giri non è riuscito a tenere il passo del gruppo di testa.

Credits: FIM JuniorGP

Il secondo round della giornata si è svolto sotto il caldo torrido di Jerez, una condizione difficile per i piloti e per il consumo della gomma. Leonardo Zanni ha preso da subito la testa della corsa, cercando di creare un gap tra lui e gli avversarsi. Una fuga che è durata pochi giri perché Brian Uriarte e Jesús Ríos hanno recuperato subito terreno, dando vita a un duello a tre per la vittoria carico di adrenalina. A suon di sorpassi si sono svolti gli ultimi cinque giri di Gara 2 e nella lotta è rientrato anche Rico Salmela, assetato di vittoria. Con un sorpasso all'ultima curva però è stato ancora una volta Uriarte a trionfare, seguito da Jesús Ríos e Rico Salmela che ha beffato per pochi millesimi Leonardo Zanni. Ricca di emozioni anche la battaglia per la quinta posizione che ha visto ben nove piloti coinvolti. Alla fine ad avere la meglio è stato il malese Hakim Danish.

European Talent Cup | Cano battuto al photofinish per 1 millesimo

I primi giri di Gara 1 della European Talent Cup sono stati infuocati. Non sono mancati i sorpassi e i contatti nel gruppo di testa. Due contatti in tre giri per Fernando Bujosa e Gonzalo Pérez, quest'ultimo poi è caduto a seguito di un contatto con Eduardo Gutiérrez. La battaglia per la vittoria ha tenuto tutti con il fiato sospeso e a conquistare il successo è stato il rookie Alvaro Lucas. Sono saliti con lui sul podio tutto spagnolo Fernando Bujosa, secondo, seguito da Alex Longarela. Dramma all'ultimo giro per Yaroslav Karpushin e Carlos Cano. Karpushin ha commesso un errore che lo ha costretto ad andare largo ed è finito nella ghiaia, portando con se anche Cano che è poi riuscito a chiudere in sesta posizione. Non è cambiata la musica in Gara 2, lo stesso gruppo della mattina si è dato battaglia per conquistare la vittoria. A tagliare il traguardo in prima posizione per un solo millesimo questa volta è stato Alex Longarela. Si è dovuto accontentare della seconda posizione Carlos Cano, detentore del titolo 2024, protagonista di una gara migliore rispetto a quella della mattina. Sul terzo gradino del podio è salito Yaroslav Karpushin, rimediando così all'errore commesso in Gara 1. A terra sfortunatamente il vincitore della prima manche Alvaro Lucas, dopo un contatto con Fernando Bujosa.

Moto2 | Orradre trionfa senza avversari

È stata una gara divisa in due parti per il campionato europeo di Moto2. La gara infatti è stata interrotta dopo solo due giri a causa di una bandiera rossa, esposta per poter pulire la pista, probabilmente una perdita di olio causata da un incidente avvenuto nel primo giro. La seconda ripartenza ha dato, quindi, il via ad una gara più corta ma ugualmente avvincente. Unai Orradre ha preso da subito la testa della gara ed è riuscito a mantenere un vantaggio che gli ha permesso di conquistare la seconda vittoria stagionale. Il pilota del team FAU55TEYRACING, Eric Fernández ha provato a mettere pressione al suo connazionale ma non è mai riuscito a portare un attacco, chiudendo così in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio, a completare un altro podio tutto spagnolo, è salito Roberto García che ha dovuto resistere agli attacchi di un determinato Milan Pawelec.

Il prossimo appuntamento con il campionato FIM JuniorGP è in programma per il 6 Luglio sul circuito di Nevers Magny-Cours.

Giulia Pea