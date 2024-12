A motori freddi è tempo di iniziare a stilare le pagelle della stagione 2024 del mondiale WorldSBK, partendo dai due team indipendenti di casa Yamaha, che non sono riusciti a portare a casa dei risultati soddisfacenti e che hanno chiuso con una manciata di punti in campionato.

Stagione quasi senza punti per GMT94 e Motoxracing: voto 5

Sebbene ci fossero delle speranze a metà del campionato per un avanzamento in classifica per il team GMT94 Yamaha, questo non si è concretizzato: la squadra indipendente non ha infatti portato a casa nessun risultato a partire dalla seconda parte di stagione, chiudendo in ultimo posto nella classifica dei team, con soli 5 punti.

Leggermente più positivo invece il bilancio del Motoxracing Team, che conclude la stagione 2024 con 14 punti totali e il 13esimo posto in classifica. Posizione quasi insperata, se si pensa che la squadra indipendente Yamaha, al giro di boa del campionato, aveva totalizzato solo 3 punti.

Debutto in Yamaha sfortunato per Philipp Öttl (voto 5), in ripresa Bradley Ray (voto 6)

In quella che sembrava destinata ad essere la stagione dei nuovi inizi per Philipp Öttl, che è approdato in casa Yamaha a inizio anno, l'amore non è sbocciato tra la casa giapponese e il pilota tedesco. Reduce da un 2022 particolarmente positivo, chiuso con più di un centinaio di punti in classifica piloti, il numero #5 era stato dipinto come l'occasione d'oro per GMT94 di tornare ad essere competitivi, sogno che però non si è realizzato.

Philipp Öttl chiude infatti il 2024 con soli 5 punti in classifica mondiale, che lo rilegano al 24esimo posto: questo risultato è frutto di diverse gare concluse al di fuori della zona punti e di una squalifica, arrivata in occasione di Gara 1 del Gran Premio del Portogallo. Le uniche occasioni in cui il tedesco è riuscito a portare a casa il risultato sono state durante gli appuntamenti di Phillip Island, Assen e Misano.

Credits: GMT94 Yamaha

Stagione chiusa in modo più positivo per Bradley Ray, che dopo una prima parte di campionato passata nelle retrovie della classifica e dello schieramento, è riuscito a risollevarsi parzialmente dopo la pausa estiva. Il pilota di casa Motoxracing infatti, oltre ai punti conquistati in occasione del Gran Premio di Australia, Olanda e Repubblica Ceca, ha portato a casa ulteriori risultati durante Gara 1 e Gara 2 dell'appuntamento di Cremona e nel corso dei weekend di Aragón, Estoril e Jerez.

Il pilota inglese porta quindi a casa un bottino totale di 14 punti, quantità decisamente inferiore se si considerano le aspettative, ma che gli consente di aggrapparsi alla 21esima posizione in campionato e che sancisce una lieve crescita nel corso della stagione.

Credits:Motoxracing

Due moto per Motoxracing nel 2025 e un nuova categoria per GMT94

In ottica 2025 lo scenario cambierà per entrambe le squadre, con grandi stravolgimenti previsti soprattutto per il team Motoxracing, che nella prossima stagione - come già annunciato da tempo - porterà in pista due moto nel mondiale Superbike. Ad occupare le selle saranno Bahattin Sofuoglu, in arrivo dal campionato WorldSSP300, e il veterano delle corse Tito Rabat. Saluta il paddock delle derivate di serie quindi Bradley Ray, che resterà con Yamaha e torneà a competere nel campionato della British Superbike.

Abbandona la categoria invece il team GMT94 Yamaha, che dal 2025 prenderà parte al mondiale Supersport con Michael Ruben Rinaldi, mentre Philipp Öttl correrà nello stesso campionato ma in sella alla moto del Feel Racing WorldSSP Team.

Valentina Bossi