F1 | GP Messico, FP3: 1-2 McLaren, Piastri precede Norris

Oscar Piastri chiude in testa la terza e ultima sessione di prove libere del GP di Città del Messico. Il pilota australiano della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, mentre chiude il podio virtuale la Ferrari di Carlos Sainz.

È ancora McLaren VS Ferrari

Dopo le FP1 condotte da Norris, e le FP2 condotte da Sainz, a spuntarla al termine delle FP3 è Oscar Piastri. L'australiano ha chiuso la sessione con un tempo di 1:16.492, 59 meglio del suo compagno di squadra Norris. Le due McLaren hanno notevolmente distaccato la concorrenza, proponendosi come grandi favorite quantomeno per la qualifica: l'unico in grado di avvicinarsi è stato Carlos Sainz, che ha portato la sua Ferrari a circa 3 decimi da Piastri.

Tutti gli altri chiudono a più di mezzo secondo di ritardo. Quarto è Max Verstappen, che dopo i problemi di ieri è stato costretto a sostituire il motore sulla sua Red Bull: l'olandese non prenderà però penalità. Quinto è Lewis Hamilton con la Mercedes, davanti alla seconda Ferrari, quella di Charles Leclerc, che finora sembra essere decisamente meno in palla di Sainz.

Settimo è un buon Yuki Tsunoda, che conferma una buona competitività della sua VCARB. Il giapponese ha preceduto George Russell con la seconda Mercedes, la Haas di Kevin Magnussen e l'altra VCARB di Liam Lawson, che chiude la top 10.

In difficoltà Sergio Perez, solo quattordicesimo dietro anche Alex Albon, Valtteri Bottas e Franco Colapinto. Il messicano è riuscito a mettersi davanti solo a Fernando Alonso, che si prepara ad un difficile quattrocentesimo weekend in F1. Chiudono lo schieramento Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Pierre Gasly.

L'appuntamento con le qualifiche è previsto per le ore 23.00, turno che come sempre potrete seguire in diretta con LiveGP.it

La classifica completa della FP3 del GP di Città del Messico

Alfredo Cirelli