In un weekend nel quale il caos Red Bull ha dato ulteriori spunti di discussione, mettendo in dubbio il futuro di Helmut Marko e - di conseguenza - quello di Max Verstappen, la Formula 1 a Jeddah disputa la seconda gara del 2024. Proprio Verstappen va così a caccia della nona vittoria consecutiva e della 19^ nelle ultime 20 gare: l'olandese è stato inarrestabile in Bahrain e anche in Arabia Saudita ha ottenuto una pole stratosferica. Al terzo anno del nuovo ciclo tecnico con le vetture a effetto suolo, è la prima volta che si superano i riferimenti fatti dalle vetture del ciclo precedente. La prima pole in Arabia Saudita di Verstappen gli consente di scattare davanti a Charles Leclerc, che cerca di riscattare il deludente - date le circostanze - quarto posto del Bahrain. Preceduti Pérez e Alonso in seconda fila. Assente Sainz, fermato ieri da un'appendicite per la quale è già stato operato e sostituito da Oliver Bearman, terzo pilota più giovane della storia a debuttare in Formula 1 e primo debuttante su una Ferrari da Arturo Merzario nel 1972. Il 18enne inglese scatterà dall'11^ posizione. Riuscirà ad andare a punti? Scopriamolo insieme in questo LIVE.

Mattia Fundarò

AGGIORNA LA PAGINA PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI