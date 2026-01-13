Dakar 2026 | Auto, Stage 9: doppietta in famiglia per i Goczal, Roma nuovo leader

Non sono mancate le sorprese e gli scossoni alla classifica della Dakar 2026 nella prima parte della tappa Marathon, che ha portato oggi la carovana da Wadi Ad Dawasir al Bivouac Refuge dopo oltre 400 chilometri cronometrati. Se a festeggiare sul traguardo sono stati Eryk e Michal Goczal, rispettivamente primo e secondo al termine della speciale odierna, la graduatoria assoluta ha visto issarsi al comando Nani Roma, seppur con un margine ridotto nei confronti di Sainz e Al-Attiyah.

Doppietta in famiglia per Eryk e Michal Goczal

Aveva già mostrato il proprio talento al proprio debutto nella competizione, quando nel 2023 (a soli 18 anni di età) era riuscito ad aggiudicarsi ben quattro tappe e la categoria SSV. Oggi, al suo primo anno nella classe Ultimate, è riuscito nell'impresa di portare a casa anche il primo successo di tappa assoluto: stiamo parlando di Eryk Goczal, il giovane talento polacco capace di aggiudicarsi la prima parte della tappa Marathon al volante della Toyota GR Hilux T1+ gestita dal team privato Energylandia Rally. Goczal ha completato i 410 km della speciale odierna in 3h 46m e 42s, andando a mettere la ciliegina sulla torta ad una giornata trionfale per la famiglia polacca: alle sue spalle, con un ritardo di 7'45", si è piazzato infatti lo zio Michal, completando una doppietta per certi versi storica e scrivendo una bella pagina in questa edizione della Dakar.

Tutti i piloti in corsa per il successo finale hanno preferito non spingere troppo, puntando quindi sull'opportunità di non dover scattare dalle prime posizione nella temuta seconda parte della Marathon in programma domani. A completare il podio di giornata ci ha pensato quindi Toby Price, che a bordo della Hilux ufficiale ha completato la tripletta per la Casa giapponese, precedendo la Century CR7 di Brian Baragwanath e la MINI del team X-Raid del belga Guillaume De Mevius. Ottima anche la sesta piazza di Cristina Gutierrez, che con la sua Dacia Sandriders si è messa alle spalle i due nuovi protagonisti della classifica assoluta: Carlos Sainz e Nani Roma.

Nani Roma è il nuovo leader della Dakar 2026

I primi 3 in classifica in poco più di un minuto

La tappa odierna ha infatti causato una piccola rivoluzione nella graduatoria assoluta, con Nasser Al-Attiyah costretto a dover momentaneamente abdicare: il principe qatariota non è infatti andato oltre la 15esima posizione di giornata, complice una giornata non particolarmente positiva al volante della sua Dacia Sandriders. Ad approfittarne sono stati soprattutto i due piloti al volante delle Ford Raptor T1+ ufficiali: grazie all'ottavo posto di oggi, Nani Roma si è infatti issato al comando della classifica generale, con un margine di soli 57" nei confronti del connazionale Carlos Sainz. Immediatamente alle loro spalle resta però in agguato lo stesso Al-Attiyah, staccato 1'10" dalla vetta e pienamente in corsa per giocarsi le proprie chance di successo in questa seconda settimana di gara. Tra i big, grosso passo indietro da parte di Henk Lategan (Dacia), scivolato ora a 6'13" dal leader, così come per Sebastien Loeb, alle prese con un problema di servosterzo e attardato di oltre 21' in classifica nei confronti di Roma.

Dakar 2026 – Classifica Generale (Top 10)

Pos. Equipaggio Vettura Tempo Totale Distacco Penalità 1 Nani Roma / Alex Haro Ford Raptor T1+ 36h 44’01’’ – +1’00’’ 2 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford Raptor T1+ – +57’’ +2’20’’ 3 Nasser Al-Attiyah / Mathieu Lurquin Dacia Sandrider T1+ – +1’10’’ +2’00’’ 4 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota GR Hilux T1+ – +6’13’’ – 5 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford Raptor T1+ – +11’19’’ +40’’ 6 Sébastien Loeb / Fabian Boulanger Dacia Sandrider T1+ – +21’06’’ – 7 Toby Price / Armand Monleon Toyota GR Hilux T1+ – +26’49’’ – 8 Lucas Moraes / Armand Zenz Dacia Sandrider T1+ – +36’49’’ +15’00’’ 9 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century R7 T1+ – +41’04’’ +10’’ 10 Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno Dacia Sandrider T1+ – +49’22’’ +30’’

Stage 10: Bivouac Refuge-Bisha (420 km)

La seconda parte della tappa Marathon promette di ricoprire un ruolo assai importante, anche se non decisivo, in questa seconda settimana di gara. La carovana affronterà il percorso che dal Bivouac Refuge condurrà a Bisha, dopo aver percorso 420 km di prova cronometrata. Il tema portante della giornata sarà rappresentato dalla sabbia, con un'imponente sezione di dune che andrà a favorire gli specialisti su questo tipo di terreno. L'obiettivo sarà innanzitutto quello di completare indenni un percorso tutt'altro che semplice, per poi concentrarsi sulle giornate conclusive che porteranno la Dakar 2026 verso il traguardo di Yanbu.

