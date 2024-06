F1 | GP Canada, Qualifiche: la cronaca live

A Montréal è tempo di qualifiche per il GP Canada di Formula 1. Una sessione che si preannuncia combattutissima e imprevedibile anche per via dell'incognita meteo con il rischio ormai concreto della pioggia, come già visto nelle prove libere.

In caso di condizioni asciutte, si prospetta una lotta a tre per la pole tra Red Bull, Ferrari e McLaren: occhio però agli outsider Mercedes e Aston Martin, specialmente nel caso il maltempo facesse di nuovo capolino sul Circuit Gilles-Villeneuve.