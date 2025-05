Moto2 | GP Gran Bretagna, spunta Agius all'ultimo giro: beffati Alonso e Canet

A Silverstone serve l'ultima curva per decidere il vincitore della Moto2 e tra David Alonso e Aron Canet, arrivati a Vale rispettivamente primo e secondo, spunta Senna Agius che approfitta del duello tra i due per inserirsi e conquistare la prima vittoria in carriera nel Motomondiale. L'australiano, che ha chiuso davanti a Moreira e ad Alonso, al primo podio in Moto2, fa anche un favore a Manu Gonzalez che resta leader del Mondiale.

Lotta a 5 per la vittoria

Davanti è stata una gara tirata dall'inizio alla fine, con un gruppetto di 5 piloti - composto da Canet, Alonso, Agius, Moreira e Guevara - che riesce ad allontanarsi sin dalle prime fasi e a giocarsi la vittoria a suon di sorpassi. La gara si decide nell'ultimo settore. Alonso passa Canet a Stowe, che a Vale tenta il controsorpasso: i due vanno larghi e ne approfitta Agius che passa e vola verso la vittoria. La stessa cosa la fa Moreira, che alla fine chiude secondo conquistando il suo miglior risultato stagionale davanti proprio ad Alonso, al primo podio in Moto2. Canet, che nel finale aveva anche tentato la fuga, alla fine chiude solo quarto davanti a Guevara.

Quello composto da Agius, Moreira e Alonso è il primo podio della storia della Moto2 a non vedere piloti europei presenti.

Sesto posto finale per Celestino Vietti, autore di un'ottima rimonta e seguito da Salac e Roberts. Solo nono il padrone di casa Jake Dixon, che finisce davanti a Ramirez che chiude la top-10. 14° posto invece per Tony Arbolino.

Passo falso per Gonzalez

Ritiro pesante invece per Manu Gonzalez, che paga una pessima partenza finendo a centro gruppo. Nel tentativo di rimonta, al quarto giro, lo spagnolo cade e coinvolge Baltus, out anche lui. Per Gonzalez probabile una penalità in arrivo in vista di Aragon.

La classifica

Nel Mondiale Gonzalez ringrazia Agius e resta leader del Mondiale nonostante il passo falso di oggi. Lo spagnolo mantiene il comando con 3 punti di vantaggio su Canet. Dixon resta terzo a 27 punti dalla vetta, seguito da Baltus e Moreira. Agius sale invece al sesto posto, superando Celestino Vietti, settimo a quota 52 punti e primo degli italiani. Prossimo appuntamento tra 2 settimane ad Aragon.

