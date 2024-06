Italian F4 | Orari e programma del round di Vallelunga

Terzo appuntamento stagionale per l’Italian F4, di tappa all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Il botta e risposta tra Hiyu Yamakoshi e Freddie Slater ha animato un campionato che sembrava segnato dopo il primo round. Al britannico di Prema Racing toccherà difendere gli otto punti di vantaggio custoditi sull’alfiere di Van Amersfoort.

L’Italian F4 torna in pista a Vallelunga

Si corre questo weekend a Vallelunga il round numero 3 dell’Italian F4 Championship. Nell’ultimo appuntamento di Imola, Freddie Slater e Hiyu Yamakoshi si sono sfidati tra azione in pista e colpi di scena. Il britannico di casa Prema guida ancora la classifica generale con 90 lunghezze, 8 punti in più del rivale. Pur ancora a secco di vittorie, anche l’indiano Akshay Bohra si è rilanciato in ottica campionato, dopo due secondi posti conquistati ottenuti nell’ultimo round.

Credits: ACI Sport

Slater ma non solo, occhi puntati su tutto lo squadrone Prema Racing, protagonisti di alti e bassi in questo avvio di stagione. Alex Powell è atteso al riscatto a seguito di due pesanti “zero” in quel di Imola che lo hanno visto scivolare al quarto posto assoluto, mentre gli altri quattro piloti sono racchiusi in sette punti, tutti dalla sesta alla nona posizione in graduatoria.

Dion Gowda è salito al sesto posto dopo aver chiuso in terza posizione le prime due corse dello scorso weekend di gara. Risultato che gli permette di precedere i più quotati Kean Nakamura-Berta e Rashid Al Dhaheri. Appena alle loro spalle il lettone Tomass Stolcermanis, autore di un solido weekend sempre in zona punti all’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

La gara di Imola ha visto centrare qualche piazzamento in top ten ai nostri piloti italiani. Emanuele Olivieri ha chiuso per due volte nei “dieci” conquistando i suoi primi 2 punti nella categoria (e doppio podio tra i rookie), mentre la nona posizione di gara-2 unita all’ottava ottenuta nell’ultima gara di Misano hanno permesso a Nicola Larini di arrivare al terzo round con 6 punti totali. Dopo due sedicesimi posti, sfortunato Alvise Rodella nel non essere riuscito nemmeno a prendere il via della corsa conclusiva.

Credits: ACI Sport

37 i piloti al via

Qualche piccola novità nelle lineup: saranno trentasette i piloti a prendere parte alle tre gare del weekend di Vallelunga, numero massimo che può ospitare il tracciato. Rispetto all’appuntamento imolese non ci sarà Matus Ryba, impegnato nella Formula 4 britannica, mentre il team Cram si presenterà ancora con un pilota diverso: dopo aver schierato Kai Daryanani a Misano e Francisco Macedo nel precedente round, al “Piero Taruffi” sarà al via con il brasiliano Filippo Fiorentino.

Gli orari del weekend

Le consuete due sessioni di prove libere del venerdì saranno seguite dal doppio turno di qualifica in programma sabato dalle 09:35. Nella stessa giornata gara-1, con via alle 15:45. La domenica spazio alle restanti due gare con semaforo verde alle 09:00 ed alle 14:25.

Il programma completo

Samuele Fassino