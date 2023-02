Il Daytona International Speedway ha inaugurato una nuova era per quanto riguarda il panorama delle ruote coperte, una sensazionale Rolex 24 che ufficialmente sancito l’inizio della classe LMDh e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Acura, Porsche, Cadillac e BMW hanno aperto le danze, le GTP (LMDh) hanno regalato emozioni in attesa del debutto nel FIA World Endurance Championship insieme alle Hypercar (Peugeot, Toyota, Ferrari, Glickenhaus e Vanwall).

This is what it’s all about. Not just a team but a 𝙁𝘼𝙈𝙄𝙇𝙔 3x Rolex 24 Hour Winners!!! 📸 @marshallpruett #DRVPNK // #Rolex24 pic.twitter.com/fLnHaURhKs — Meyer Shank Racing (@MeyerShankRac) January 29, 2023

LMDh: Acura e Cadillac si confermano regine

Acura e Cadillac hanno regnato nel ‘World Center of Racing’. Le vetture, molto simili alle DPi, hanno mostrato un ottimo passo, le rotture sono state minime per l due costruttori citati che in momenti differenti raggiungeranno il FIA WEC.

Cadillac Racing sarà della partita sin da marzo, mentre Acura potrebbe debuttare nella prossima stagione. Il condizionale resta d’obbligo per Shank Racing e Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, rispettivamente in prima ed in seconda piazza nell’appuntamento di fine gennaio con Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves/Simon Pagenaud #60 e Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Louis Delétraz/Brendon Hartley #10.

Cadillac ha ceduto il passo in North America, brand che tenterà di rifarsi già a Sebring. Le possibilità sono molteplici per Chip Ganassi Racing ed Action Express, team che parteciperà solamente alla serie statunitense prima di un eventuale ingresso alla 24h Le Mans.

Il ritmo è stato positivo per il brand statunitense, la vettura #01 e la gemella #02 non hanno avuto problemi rilevanti nell’arco dell’intera Rolex 24. Attenzione dunque a General Motors, iscritta nel Mondiale con tre piloti di primo profilo come Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook. Il prototipo, lo ricordiamo, è stato sviluppato con un telaio Dallara, l’unico gioiello del gruppo che non è dotato di un motore turbo. Il progetto ricalca molto la storica ‘DPi’, auto che negli ultimi anni ha vinto a più riprese nell’IMSA.

LMDh: Porsche convince in vista del WEC

Una LMP1 non è minimamente paragonabile ad una LMDh, le differenze sono molteplici tra due categorie che non hanno nulla in comune. Sono infatti molte di più le similitudini delle attuali LMDh rispetto alle DPi, presenti in azione fino alla Petit Le Mans 2022.

Porsche, nonostante tutto, ha compiuto un ottimo lavoro, le 963 si sono mostrate oltremodo competitive a più riprese. Il brand tedesco ed il Team Penske hanno tra le mani un gioiello che può puntare a dei grandi risultati in Europa, il passo mostrato a Daytona è sotto gli occhi di tutti.

Nick Tandy/Mathieu Jaminet /Dane Cameron e Felipe Nasr/Matt Campbell/Michael Christensen guardano ora ad una nuova missione nell’IMSA nell’attesa del debutto nel FIA WEC. Il prototipo basato con telaio Multimatic ha indubbiamente qualcosa di speciale, il primo test è superato nonostante un risultato finale sotto le aspettative.

BMW? È veramente indietro ai rivali?

La risposta non è semplice, l’analisi è difficile da affrontare dopo il problema avuto dalla M Hybrid V8 #25 durante la prima ora d’azione. BWM è tornata alle corse con un progetto oltremodo interessante, un ritardo nell’inizio della programmazione rispetto ai diretti rivali non è stato un aiuto.

In ogni caso, la BMW #24, ha compiuto un significativo test in vista dei prossimi appuntamenti, dei dati importanti sono stati raccolti in vista delle prove che in quel di Sebring precederanno la mitica 12h. Rahal guarda ora al futuro, la stagione è molto lunga ed sicuramente vi saranno dei miglioramenti. Ricordiamo che i tecnici bavaresi hanno scelto Dallara per la propria creazione che solo dal 2024 gareggerà nel FIA WEC con WRT.

Call it a race, call it the ultimate test for man and machine. In essence, it's 24 hours of passion. Get your popcorn and experience the highlights of an extraordinary #Daytona24.#BMWMHybridV8 #TheUltimateElectrifiedMPower #BMWM @RLLracing @IMSA pic.twitter.com/L3GRyedG1M — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) February 1, 2023

Luca Pellegrini